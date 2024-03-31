Пьяного мужчину на Hummer и без прав заставили делать общественно полезную работу

Как удалось узнать журналисту Properm.ru из картотеки судов, мужчину лишили прав в Казани в августе 2022 года и оштрафовали на 30 тыс. рублей — за нетрезвое вождение. Тогда он пытался доказать, что он не употреблял за рулем, а выпил алкоголь на заправке, после того, как припарковал автомобиль. Судя из материалов дела, сотрудники ДПС остановили его в середине июня 2022 года в час ночи, увидев странно едущий автомобиль. У водителя и тогда были признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи. Тогда от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.