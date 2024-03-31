Пьяного мужчину на Hummer и без прав заставили делать общественно полезную работу

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12 ноября 2023 года около шести утра сотрудники ДПС остановили автомобиль Hummer Н3, двигавшийся по улице Шпальной в Перми, рассказали в пресс-службе Дзержинского райсуда. Когда полицейские попросили у водителя документы на проверку, они заметили у него признаки алкогольного опьянения.
Медицинское освидетельствование подтвердило наличие у мужчины концентрации абсолютного этилового спирта 0,942 мг/л, при допустимой норме 0,16 мг/л.
Также сотрудники установили, что в 2022 году мужчина привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Назначенное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами заканчивалось только в мае 2024 года.
Как удалось узнать журналисту Properm.ru из картотеки судов, мужчину лишили прав в Казани в августе 2022 года и оштрафовали на 30 тыс. рублей — за нетрезвое вождение. Тогда он пытался доказать, что он не употреблял за рулем, а выпил алкоголь на заправке, после того, как припарковал автомобиль. Судя из материалов дела, сотрудники ДПС остановили его в середине июня 2022 года в час ночи, увидев странно едущий автомобиль. У водителя и тогда были признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи. Тогда от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.
В этот раз попытка прокатиться пьяным и за рулем для мужчины закончилась не административным, а уголовным делом. Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
За совершенное преступление суд назначил мужчине наказание в виде 250 часов обязательных работ: ему предстоит в свободное от основной работы время выполнять бесплатные общественно полезные работы. Также пермяка лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Приговор в законную силу не вступил.