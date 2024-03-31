Синоптики назвали дату начала метеорологической весны в Перми

В ночь на 29 марта в Пермском крае оказалась теплее ожидаемого (в Перми минимальная температура -7.4°С, по краю до -14.7°С). Однако уже днем потеплло до значений близких к 0°С, а с субботы вернулись положительные среднесуточные температуры. Тем самым стало понятно, что датой начала метеорологической весны в Перми стало 21 марта (так как накопленная сумма положительных температур с 21 марта оказалась больше, чем сумма отрицательных температур 28–29 марта).