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Published Сегодня, 04:59

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Синоптики назвали дату начала метеорологической весны в Перми

Синоптики назвали дату начала метеорологической весны в Перми

31 марта 2024, 04:59
Фото: properm.ru
Весна пришла раньше обычного. Какая погода будет в Перми в начале недели.

Сегодня, в последний день марта, погодой руководит циклон: будет облачно, выпадет небольшой дождь, днём на юге даже умеренный дождь, в том числе — и в Перми. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха на 2–4°С выше обычного: ночью −2…3°С, в Перми около 2°С, днём воздух прогреется до 4…9°С, в Перми до 5°С, сообщили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 1 апреля, влияние циклона сохранится, по-прежнему облачно, но уже с прояснениями, снова выпадут осадки (дождь и мокрый снег) небольшой и умеренной интенсивности. Ветер с западного сменится на северо-западный, но останется умеренным. Ночная температура воздуха ожидается, как и накануне, а днём потеплеет до 5…10°С, в Перми до 8°С.

По предварительному прогнозу, к середине недели потеплеет до 10…15°С.

Как пишут синоптики ГИС-центра ПГНИУ, метеоролгическая весна в Перми наступила на 10 дней раньше нормы, но на неделю позже чем в прошлом году.

В ночь на 29 марта в Пермском крае оказалась теплее ожидаемого (в Перми минимальная температура -7.4°С, по краю до -14.7°С). Однако уже днем потеплло до значений близких к 0°С, а с субботы вернулись положительные среднесуточные температуры. Тем самым стало понятно, что датой начала метеорологической весны в Перми стало 21 марта (так как накопленная сумма положительных температур с 21 марта оказалась больше, чем сумма отрицательных температур 28–29 марта).

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