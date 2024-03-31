Суд обязал власти Кунгура восстановить конюшню, принадлежавшую чаеторговцам Губкиным

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
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Updated Сегодня, 11:07
Кунгурский городской суд 29 марта удовлетворил иск Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края к местному МБУ «Центр эксплуатации зданий». Ведомство вышло в суд с требованием о разработке научно-проектной документации и по проведению производственных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — памятника «Корпус Г-образный», входящий в ансамбль «Усадьба Губкина-Кузнецова». Он является памятником регионального значения.
В обосновании иска было указано, что здание является объектом культурного наследия регионального значения. Указанный объект поставлен на учет и охраняется государством. В 2018 году истцом был проведен осмотр объекта культурного значения, общее состояние памятника — неудовлетоврительное. В действиях ответчика имеются признаки нарушения обязательных требований, предусмотренных законодательством об охране объектов культурного наследия.
Судя по данным из портала госзакупок, связанные с восстановлением конюшни чаепромышленников Губкиных-Кузнецовых торги проводились трижды, в 2015–2016 годах. Сначала с компанией «Пермстроймет+» заключили контракт на 999 тыс. рублей — на выполнение работ по проведению обследования и разработке научно-проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия «Усадьба Губкина-Кузнецова: Корпус Г-образный, Конюшня». Его впоследствии расторгли — из-за отсутствия банковской гарантии у подрядчика.
Затем за 20 тыс. рублей проверяли достоверность определения сметной стоимости реставрации этого объекта культурного наследия. И в 2016 году с Управлением госэкспертизы Пермского края был заключен контракт на соответствие требованием научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Усадьба Губкина-Кузнецова: Корпус Г-образный, Конюшня».
Как известно из открытых источников, Губкины-Кузнецовы-Ушковы — старинный купеческий род из города Кунгура Пермской губернии. Основатель рода — Алексей Семенович Губкин. В 1840 году он занялся торговлей чаем, ранее его предки возили мануфактуру в Сибирь. Чай в то время в России только входил в моду, его возили из Китая.
Первым владельцем усадьбы в Кунгуре был его отец Семен Иванович Губкин. В 1827 году в ней располагались деревянный дом, флигель, службы, две конюшни, амбар и баня. После смерти старшего Губкина усадьба перешла его сыновьям: Алексею Семеновичу и Якову Семеновичу, семьи которых проживали совместно.
Затем хозяином домовладения стал Алексей Губкин, кунгурский купец первой гильдии, крупный чаеторговец, меценат, действительный статский советник. При нем по проекту архитектора Николай Черницкого в 1860–70-е годы проводилась реконструкция усадьбы. В 1866 году завершилось строительство каменной конюшни; в 1870 году — каменного двухэтажного особняка; в 1875 году — каменного двухэтажного хозяйственного корпуса и Г-образного корпуса. После смерти А. С. Губкина усадьбой владели его наследники. Здесь размещалась контора Товарищества «Преемник А.Губкина А.Кузнецов и компания».
После муниципализации в 1919 году в зданиях располагались советские организации. С 1936 года — детский дом. Позднее — Центр психолого-медикосоциального сопровождения города Кунгура.