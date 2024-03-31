Суд обязал власти Кунгура восстановить конюшню, принадлежавшую чаеторговцам Губкиным

Затем хозяином домовладения стал Алексей Губкин, кунгурский купец первой гильдии, крупный чаеторговец, меценат, действительный статский советник. При нем по проекту архитектора Николай Черницкого в 1860–70-е годы проводилась реконструкция усадьбы. В 1866 году завершилось строительство каменной конюшни; в 1870 году — каменного двухэтажного особняка; в 1875 году — каменного двухэтажного хозяйственного корпуса и Г-образного корпуса. После смерти А. С. Губкина усадьбой владели его наследники. Здесь размещалась контора Товарищества «Преемник А.Губкина А.Кузнецов и компания».