В 2023 году жители Прикамья переплатили за услуги ЖКХ более 14 миллионов рублей

Кроме того, за прошлый год в суды было направлено 53 иска о возложении на НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» обязанности провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, все они были удовлетворены. По вопросам утверждения тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг в прошлом году аппаратом прокуратуры края было направлено в суды семь исков, из них на данный момент рассмотрено и удовлетворено пять. В том числе это иски, связанные с дискриминирующими требованиями по оплате услуг по сбору и вывозу ТКО для владельцев частных домов.