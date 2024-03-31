В 2023 году жители Прикамья переплатили за услуги ЖКХ более 14 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
За 2023 год в суды было направлено вдвое больше исков, связанных с нарушениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, следует из опубликованных региональной прокуратурой аналитических данных. Если в 2022 году было подано 185 заявлений, то в прошлом году это число выросло более, чем вдвое — до 379 исков.
Всего по результатам рассмотрения требований прокуроров в 2023 году перерасчет платы за услуги ЖКХ был произведен 2,5 тысячам жителей Пермского края. Общая сумма, на которую удалось снизить размер коммунальных платежей, составила более 14 млн рублей.
Для обеспечения законности прокуратура выходила в суд с иском к правительству Прикамья о признании незаконным бездействия, выразившегося в непринятии мер к утверждению порядка компенсации за счет средств бюджета региона гражданам расходов, связанных с превышением предельного индекса роста платы за коммунальные услуги. В результате только после обращения в суд власти приняли необходимый нормативный акт, позволяющий начислять субсидии жителям региона.
Кроме того, за прошлый год в суды было направлено 53 иска о возложении на НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» обязанности провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, все они были удовлетворены. По вопросам утверждения тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг в прошлом году аппаратом прокуратуры края было направлено в суды семь исков, из них на данный момент рассмотрено и удовлетворено пять. В том числе это иски, связанные с дискриминирующими требованиями по оплате услуг по сбору и вывозу ТКО для владельцев частных домов.