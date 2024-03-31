В Дагестане спецназ ФСБ заблокировал в нескольких домах боевиков

Режим КТО введен с 5: 35 утра в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске. Здесь ищут участников террористических организаций. До окончания КТО, по особому распоряжению на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.