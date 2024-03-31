properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

В Дагестане спецназ ФСБ заблокировал в нескольких домах боевиков

В Дагестане спецназ ФСБ заблокировал в нескольких домах боевиков

31 марта 2024, 04:26
Фото: 1MI
По сообщению НАК, в Махачкале и Каспийске введен режим контртеррористической операции.

Спецназ ФСБ минувшей ночью заблокировал вооруженных людей, причастных к терроризму, в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, следует из сообщения Национального антитеррористического комитета, поступившего в СМИ. Жителей из ближайших домов эвакуировали, работу силовиков координирует оперативный штаб НАК.

Режим КТО введен с 5: 35 утра в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске. Здесь ищут участников террористических организаций. До окончания КТО, по особому распоряжению на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.

Жителей Дагестана попросили проявлять повышенную бдительность и оказывать всестороннюю поддержку правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Как сообщалось в ноябре прошлого года, эксруководитель УФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий возглавил УФСБ по республике Дагестан.

#Образование
Подпишитесь
Прокуратура обязала власти сделать пермские спортивные школы безопасными для детей
Сегодня, 03:28
Пермский спорткомплекс «Энергия» передан в краевую собственность
Сегодня, 06:03
Итальянца задержали в Перми за снимки проезжающих товарных поездов
Сегодня, 04:16
«Большой папа» судится в Перми из-за рекламы «Синего трактора»
Сегодня, 05:23
Березниковский пенсионер пытается оспорить огромный штраф за дискредитацию армии
Вчера, 14:38
"