В Дагестане спецназ ФСБ заблокировал в нескольких домах боевиков

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Спецназ ФСБ минувшей ночью заблокировал вооруженных людей, причастных к терроризму, в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, следует из сообщения Национального антитеррористического комитета, поступившего в СМИ. Жителей из ближайших домов эвакуировали, работу силовиков координирует оперативный штаб НАК.
Режим КТО введен с 5: 35 утра в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске. Здесь ищут участников террористических организаций. До окончания КТО, по особому распоряжению на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.
Жителей Дагестана попросили проявлять повышенную бдительность и оказывать всестороннюю поддержку правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Как сообщалось в ноябре прошлого года, эксруководитель УФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий возглавил УФСБ по республике Дагестан.