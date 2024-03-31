В России начался весенний призыв в армию

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
По новым правилам, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет, исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года. Всего призыву подлежит 150 тыс. человек.
В рамках весеннего призыва на срочную службу из Пермского края будет призвано более 3300 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности региона.
27 марта, в Доме офицеров Пермского гарнизона, под председательством министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова и Военного комиссара Пермского края Александра Коковина прошел инструкторско-методический сбор с председателями призывных комиссий городов и районов Пермского края, военными комиссарами, начальниками отделений военных комиссариатов и врачами, руководящими работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу весной 2024 года.