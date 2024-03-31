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Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

В России начался весенний призыв в армию

В России начался весенний призыв в армию

31 марта 2024, 06:51
Фото: 1MI
В Прикамье будут призваны 3,3 тыс. человек.

По новым правилам, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет, исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года. Всего призыву подлежит 150 тыс. человек.

В рамках весеннего призыва на срочную службу из Пермского края будет призвано более 3300 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности региона.

27 марта, в Доме офицеров Пермского гарнизона, под председательством министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова и Военного комиссара Пермского края Александра Коковина прошел инструкторско-методический сбор с председателями призывных комиссий городов и районов Пермского края, военными комиссарами, начальниками отделений военных комиссариатов и врачами, руководящими работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу весной 2024 года.

Стало известно, сколько человек призовут из Прикамья этой весной на срочную службу
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