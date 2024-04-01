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Александр Бастрыкин поручил проверить состояние реки Вильва в Прикамье

Александр Бастрыкин поручил проверить состояние реки Вильва в Прикамье

1 апреля 2024, 10:21
Фото: properm.ru
Жители посёлка Всеволодо-Вильва пожаловались на сбросы в речку.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку загрязнения реки Вильва в поселке Всеволодо-Вильва в Прикамье. Местные жители пожаловались, что в воду попадают стоки из очистных сооружений, сообщают в приемной СКР.

Жители пожаловались, что в результате ненадлежащей работы очистных сооружений местного предприятия в реку попадают сточные воды, загрязненные химическими веществами. Отмечается, что еще в 2021 году суд постановил модернизировать очистные сооружения, но эти работы так и не были выполнены.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести проверку и доложить о ее результатах.

Вильва — река в Пермском крае, левый приток Яйвы. Кроме Всеволодо-Вильвы на реке расположен поселок Яйва и несколько деревень. Река загрязнена стоками кислых вод из шахт Кизеловского угольного бассейна.

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#Общество#Экология#Вильва#Всеволодо-вильва#Александр Бастрыкин#Следком РФ
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