Александр Бастрыкин поручил проверить состояние реки Вильва в Прикамье

Жители пожаловались, что в результате ненадлежащей работы очистных сооружений местного предприятия в реку попадают сточные воды, загрязненные химическими веществами. Отмечается, что еще в 2021 году суд постановил модернизировать очистные сооружения, но эти работы так и не были выполнены.