Александр Бастрыкин поручил проверить состояние реки Вильва в Прикамье

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку загрязнения реки Вильва в поселке Всеволодо-Вильва в Прикамье. Местные жители пожаловались, что в воду попадают стоки из очистных сооружений, сообщают в приемной СКР.
Жители пожаловались, что в результате ненадлежащей работы очистных сооружений местного предприятия в реку попадают сточные воды, загрязненные химическими веществами. Отмечается, что еще в 2021 году суд постановил модернизировать очистные сооружения, но эти работы так и не были выполнены.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести проверку и доложить о ее результатах.
Вильва — река в Пермском крае, левый приток Яйвы. Кроме Всеволодо-Вильвы на реке расположен поселок Яйва и несколько деревень. Река загрязнена стоками кислых вод из шахт Кизеловского угольного бассейна.