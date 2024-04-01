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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Анастасия Волочкова раскрыла секрет своего феноменального похудения

1 апреля 2024, 09:18
Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о своей диете. Вопросы о том, как ей удалось добиться такого стройного тела, настойчиво задавали поклонники.

Как пишет Pravda.ru, экс-прима Большого театра призналась, что исключила из своего рациона пельмени и сладости. Волочкова также начала активно заниматься спортом и ограничивать потребление пищи.

«Утром я ем два яйца всмятку, а вечером салат. Или утром легкий острый суп или бульон, а вечером два яйца», — рассказала балерина.

Отметим, что ранее Анастасия резко высказалась о свадьбе с певцом Георгием Иващенко. Светская львица опровергла распространившиеся слухи о романе.

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