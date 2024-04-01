Анастасия Волочкова раскрыла секрет своего феноменального похудения

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Как пишет Pravda.ru, экс-прима Большого театра призналась, что исключила из своего рациона пельмени и сладости. Волочкова также начала активно заниматься спортом и ограничивать потребление пищи.
«Утром я ем два яйца всмятку, а вечером салат. Или утром легкий острый суп или бульон, а вечером два яйца», — рассказала балерина.
Отметим, что ранее Анастасия резко высказалась о свадьбе с певцом Георгием Иващенко. Светская львица опровергла распространившиеся слухи о романе.