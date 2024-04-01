Без воды на Садовом остались почти три тысячи жителей

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
В пермском микрорайоне Садовый жители как минимум шести домов остались без водоснабжения. Об этом порталу Properm.ru сообщили жильцы домов.
Как пояснили нам в компании «НОВОГОР-Прикамье», прорыв трубы горячего водоснабжения произошел по адресу ул. Юрша, 21. ПАО Т Плюс выполнили отключение участка водопровода на транзитной бесхозной сети (дефект в подвале жилого дома). Без воды остались 2985 жителей.
По информации администрации Мотовилихинского района объект для ремонта передан в МКУ ГКС. За проведение работ отвечают в муниципалитете. Сроки пока не обозначены.
Компания «НОВОГОР-Прикамье» обеспечила жильцам подвоз питьевой воды.