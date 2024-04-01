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Published Сегодня, 18:47

Modified Сегодня, 18:49

Updated Сегодня, 18:49

Без воды на Садовом остались почти три тысячи жителей

Без воды на Садовом остались почти три тысячи жителей

1 апреля 2024, 18:47
Фото: 1MI
Произошёл порыв на транзитной бесхозной сети.

В пермском микрорайоне Садовый жители как минимум шести домов остались без водоснабжения. Об этом порталу Properm.ru сообщили жильцы домов.

Как пояснили нам в компании «НОВОГОР-Прикамье», прорыв трубы горячего водоснабжения произошел по адресу ул. Юрша, 21. ПАО Т Плюс выполнили отключение участка водопровода на транзитной бесхозной сети (дефект в подвале жилого дома). Без воды остались 2985 жителей.

По информации администрации Мотовилихинского района объект для ремонта передан в МКУ ГКС. За проведение работ отвечают в муниципалитете. Сроки пока не обозначены.

Компания «НОВОГОР-Прикамье» обеспечила жильцам подвоз питьевой воды.

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#Коммунальный рай#Пермь#Авария#Жкх#Жкх перми
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