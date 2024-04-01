Деградация вечной мерзлоты угрожает инфраструктуре России

В следующем году может произойти повышение температуры воздуха, что превысит предыдущий рекордный показатель в 2023 году. Это может вызвать разрушение вечной мерзлоты и создать проблемы для инфраструктуры России.