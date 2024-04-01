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Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Деградация вечной мерзлоты угрожает инфраструктуре России

1 апреля 2024, 08:46
В следующем году может произойти повышение температуры воздуха, что превысит предыдущий рекордный показатель в 2023 году. Это может вызвать разрушение вечной мерзлоты и создать проблемы для инфраструктуры России.

Главный ученый сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев выразил такую точку зрения в интервью РБК. Он подчеркнул, что таяние ледников и повышение уровня мирового океана представляют угрозу для низинных территорий, пишет RT.

Кроме того, Киселев отметил, что повышение температуры влечет за собой возрастающий риск аварийности инфраструктуры, находящейся в зонах вечной мерзлоты.

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