Деградация вечной мерзлоты угрожает инфраструктуре России

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Главный ученый сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев выразил такую точку зрения в интервью РБК. Он подчеркнул, что таяние ледников и повышение уровня мирового океана представляют угрозу для низинных территорий, пишет RT.
Кроме того, Киселев отметил, что повышение температуры влечет за собой возрастающий риск аварийности инфраструктуры, находящейся в зонах вечной мерзлоты.