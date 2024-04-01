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Published Сегодня, 18:59

Modified Сегодня, 19:03

Updated Сегодня, 19:03

Депутат ГД Светлана Бессараб: электросамокаты не нужно запрещать

1 апреля 2024, 18:59
Депутат Светлана Бессараб высказалась о возможном усилении ответственности водителей электросамокатов за нарушения правил дорожного движения.

Она подчеркнула, что необходимо не запрещать использование электросамокатов как средства передвижения, а ужесточить правила и требования к их пользователям, пишет runews24.ru.

СМИ ранее сообщили о том, что городская дума Москвы обратилась к Государственной Думе с просьбой ужесточить наказание для водителей электросамокатов. В поправках, которые были предложены в феврале, предусмотрено усиление ответственности за такие нарушения, как езда в нетрезвом состоянии и разговоры по телефону. Текущий проект закона рассматривается в профильном комитете.

Правительство в свою очередь обещает скоро отреагировать на предложения городской думы о внесении изменений в Правила дорожного движения.

Светлана Бессараб поддерживает предложение о более строгих требованиях к водителям электросамокатов. Она отмечает, что многие пользователи данного транспортного средства не осознают опасность, которую они могут представлять для себя и других людей. В своих комментариях депутат подчеркивает важность соблюдения ПДД и приветствует ужесточение ответственности за нарушения.

Она также отмечает, что запрет на использование электросамокатов не является самым лучшим решением и что правильнее будет внести изменения в правила и требования к их пользователям.

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