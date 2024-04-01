Депутат ГД Светлана Бессараб: электросамокаты не нужно запрещать

СМИ ранее сообщили о том, что городская дума Москвы обратилась к Государственной Думе с просьбой ужесточить наказание для водителей электросамокатов. В поправках, которые были предложены в феврале, предусмотрено усиление ответственности за такие нарушения, как езда в нетрезвом состоянии и разговоры по телефону. Текущий проект закона рассматривается в профильном комитете.