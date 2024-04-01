Эндокринолог рассказал, какие гормоны запускают процесс похудения

И наконец, полноценное и сбалансированное питание играет очень важную роль. Оно должно быть наполнено необходимыми витаминами и элементами. Например, для щитовидной железы и выработки тироксина, который способствует сжиганию жира в состоянии покоя, важно получать достаточное количество йода. Если ежедневно употреблять 50 граммов кальмара, это покроет суточную потребность в йоде.