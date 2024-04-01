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Posted Сегодня, 19:11

Published Сегодня, 19:11

Modified Сегодня, 19:13

Updated Сегодня, 19:13

Эндокринолог рассказал, какие гормоны запускают процесс похудения

1 апреля 2024, 19:11
Процесс похудения можно запустить с помощью определенных гормонов, об этом рассказал эндокринолог. Чтобы активировать работу этих гормонов, нужно придерживаться трех правил.

Во-первых, необходимо спать достаточное количество времени — от 7 до 9 часов. Во время сна активизируется гормон роста, который помогает восстановлению тканей и превращает жир в энергию, пишет sovainfo.ru.

Во-вторых, стоит заниматься силовыми упражнениями, так как они способствуют набору мышечной массы и повышению уровня тестостерона. Это в свою очередь активизирует обмен веществ, а значит, позволяет быстрее сжигать жир.

И наконец, полноценное и сбалансированное питание играет очень важную роль. Оно должно быть наполнено необходимыми витаминами и элементами. Например, для щитовидной железы и выработки тироксина, который способствует сжиганию жира в состоянии покоя, важно получать достаточное количество йода. Если ежедневно употреблять 50 граммов кальмара, это покроет суточную потребность в йоде.

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