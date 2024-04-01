Глава ФСБ заявил, что спецслужбы знают организаторов теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Спецслужбам известны организаторы теракта в «Крокусе», об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, у них имеется информация о том, кто подготовил проведение террористического акта в «Подмосковье»: «Будем делать все необходимое для того, чтобы найти и этих негодяев наказать», — пояснил Бортников.
При этом во время последнего совещания со следователями глава СК Александр Бастрыкин говорил о необходимости изучить связи каждого из фигурантов уголовного дела, чтобы установить организаторов и заказчиков преступления поименно.
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в концертный зал и начали стрелять в людей. Перед побегом с места преступления они подожгли «Крокус». Задержать террористов смогли только на следующий день в Брянской области.