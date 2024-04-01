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Глава ФСБ заявил, что спецслужбы знают организаторов теракта в «Крокусе»

Глава ФСБ заявил, что спецслужбы знают организаторов теракта в «Крокусе»

1 апреля 2024, 03:08
Фото: МЧС РФ
Исполнителей задержали на следующий день после нападения.

Спецслужбам известны организаторы теракта в «Крокусе», об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, у них имеется информация о том, кто подготовил проведение террористического акта в «Подмосковье»: «Будем делать все необходимое для того, чтобы найти и этих негодяев наказать», — пояснил Бортников.

При этом во время последнего совещания со следователями глава СК Александр Бастрыкин говорил о необходимости изучить связи каждого из фигурантов уголовного дела, чтобы установить организаторов и заказчиков преступления поименно.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в концертный зал и начали стрелять в людей. Перед побегом с места преступления они подожгли «Крокус». Задержать террористов смогли только на следующий день в Брянской области.

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