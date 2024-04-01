Глава ФСБ заявил, что спецслужбы знают организаторов теракта в «Крокусе»

Спецслужбам известны организаторы теракта в «Крокусе», об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, у них имеется информация о том, кто подготовил проведение террористического акта в «Подмосковье»: «Будем делать все необходимое для того, чтобы найти и этих негодяев наказать», — пояснил Бортников.