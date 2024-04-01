properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Госдума рассматривает идею проверки законности выданных паспортов в России

1 апреля 2024, 10:23
Депутат Иван Сухарев предложил провести проверку выдачи паспортов России иностранцам за последние десять лет. В своем обращении к первому вице-премьеру правительства Андрею Белоусову, он заявил о необходимости проверить соблюдение законных условий при выдаче гражданства.

Как сообщает RT, согласно словам Сухарева, имеются случаи, когда иностранные граждане получают российское гражданство с нарушением миграционного законодательства и затем связывают свою жизнь с преступной средой. Инициатор подчеркнул, что проведение полноценной проверки паспортов РФ, выданных за последние десять лет, является необходимым для обеспечения национальной безопасности.

В случае выявления нарушений, по мнению Сухарева, следует рассмотреть возможность отмены решения о принятии лица и привлечь к ответственности должностных лиц, которые причастны к незаконной выдаче гражданства, используя запрещенные схемы и методы.

Подпишитесь
Александр Бастрыкин поручил проверить состояние реки Вильва в Прикамье
Сегодня, 10:21
Пермский край стал одним из регионов, где водятся самые опасные клещи
Сегодня, 09:30
Пермский фонд помощи детям «Дедморозим» стал одним из лучших в стране
Сегодня, 08:33
Пермякам рассказали, как защитить свою собаку от клещей
Сегодня, 10:20
Помогали террористам. Задержали боевиков, связанных с терактом в «Крокусе»
Сегодня, 10:58
В Перми хотят застроить жильем очередной стадион и подбираются к Саду соловьев
Сегодня, 06:18
"