Госдума рассматривает идею проверки законности выданных паспортов в России

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Как сообщает RT, согласно словам Сухарева, имеются случаи, когда иностранные граждане получают российское гражданство с нарушением миграционного законодательства и затем связывают свою жизнь с преступной средой. Инициатор подчеркнул, что проведение полноценной проверки паспортов РФ, выданных за последние десять лет, является необходимым для обеспечения национальной безопасности.
В случае выявления нарушений, по мнению Сухарева, следует рассмотреть возможность отмены решения о принятии лица и привлечь к ответственности должностных лиц, которые причастны к незаконной выдаче гражданства, используя запрещенные схемы и методы.