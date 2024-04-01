Госдума рассматривает идею проверки законности выданных паспортов в России

Как сообщает RT, согласно словам Сухарева, имеются случаи, когда иностранные граждане получают российское гражданство с нарушением миграционного законодательства и затем связывают свою жизнь с преступной средой. Инициатор подчеркнул, что проведение полноценной проверки паспортов РФ, выданных за последние десять лет, является необходимым для обеспечения национальной безопасности.