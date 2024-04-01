Из горящего дома в Лысьва бабушка с дедушкой спасли двух детей

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В Лысьве дедушка и бабушка спасли двух детей из горящего дома. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре в доме по ул. Сергеева в Лысьве поступило 1 апреля в 18:15. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 14 человек личного состава и четырёх единиц техники.
На месте пожарные обнаружили открытое горение кровли жилого дома. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались четыре человека. Погибших и травмированных в результате пожара нет.
Пожар локализован в 19:31, а полностью ликвидирован в 19:54. Предварительная площадь пожара составила 260 квадратных метров.