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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Из горящего дома в Лысьва бабушка с дедушкой спасли двух детей

Из горящего дома в Лысьва бабушка с дедушкой спасли двух детей

1 апреля 2024, 16:28
Фото: 1MI
Дом сгорел практически полностью
Сюжет
Дети

В Лысьве дедушка и бабушка спасли двух детей из горящего дома. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в доме по ул. Сергеева в Лысьве поступило 1 апреля в 18:15. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 14 человек личного состава и четырёх единиц техники.

На месте пожарные обнаружили открытое горение кровли жилого дома. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались четыре человека. Погибших и травмированных в результате пожара нет.

Пожар локализован в 19:31, а полностью ликвидирован в 19:54. Предварительная площадь пожара составила 260 квадратных метров.

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#Происшествия#Пожар#Дети#Лысьва
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