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Кикшеринг Urent хочет построить велопарковки в Перми за свой счет

Кикшеринг Urent хочет построить велопарковки в Перми за свой счет

1 апреля 2024, 05:55
Фото: 1MI
Муниципальных велопарковок в центре города сейчас нет.

Сервис по прокату электросамокатов Urent просит у властей Перми пересмотреть решение по запрету парковки самокатов в центре города — эти меры ставят под вопрос угрозу работу сервиса. Urent направил письмо чиновникам. Компания предлагает инвестировать средства в развитие городской велоинфраструктуры, чтобы построить за свой счет велопарковки в городе, где бы пермяки смогли оставлять электросамокаты, сообщает РБК-Пермь.

По новым правилам благоустройства оставлять электросамокаты можно только на велопарковках. При этом в центре Перми муниципальных велопарковок нет. В компании отмечают, что эти изменения были приняты без участия Urent и Whoosh, хотя у сервисов есть опыт участия в законотворческой деятельности. Они обращались к властям с просьбой включить бизнес в рабочую группу по регулированию условий работы средств индивидуальной мобильности, но чиновники оставили эту инициативу без ответа.

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#Пермь#Электросамокаты#Велосипеды#Электросамокат
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