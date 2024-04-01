Кикшеринг Urent хочет построить велопарковки в Перми за свой счет

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Сервис по прокату электросамокатов Urent просит у властей Перми пересмотреть решение по запрету парковки самокатов в центре города — эти меры ставят под вопрос угрозу работу сервиса. Urent направил письмо чиновникам. Компания предлагает инвестировать средства в развитие городской велоинфраструктуры, чтобы построить за свой счет велопарковки в городе, где бы пермяки смогли оставлять электросамокаты, сообщает РБК-Пермь.
По новым правилам благоустройства оставлять электросамокаты можно только на велопарковках. При этом в центре Перми муниципальных велопарковок нет. В компании отмечают, что эти изменения были приняты без участия Urent и Whoosh, хотя у сервисов есть опыт участия в законотворческой деятельности. Они обращались к властям с просьбой включить бизнес в рабочую группу по регулированию условий работы средств индивидуальной мобильности, но чиновники оставили эту инициативу без ответа.