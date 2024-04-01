Кикшеринг Urent хочет построить велопарковки в Перми за свой счет

По новым правилам благоустройства оставлять электросамокаты можно только на велопарковках. При этом в центре Перми муниципальных велопарковок нет. В компании отмечают, что эти изменения были приняты без участия Urent и Whoosh, хотя у сервисов есть опыт участия в законотворческой деятельности. Они обращались к властям с просьбой включить бизнес в рабочую группу по регулированию условий работы средств индивидуальной мобильности, но чиновники оставили эту инициативу без ответа.