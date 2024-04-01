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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 17:51

Updated Сегодня, 17:51

Кировская область заняла 57 место в экологическом рейтинге

1 апреля 2024, 13:50
Появилась информация о новом экологическом рейтинге, который был опубликован общественной организацией «Зеленый патруль». Рейтинг отражает состояние экологии в регионах России за зимний период 2023–2024 года.

В этом списке Кировская область заняла 57 место и сохраняет свою позицию со времени предыдущего рейтинга. Если рассматривать округи, то в Приволжском федеральном округе Кировская область занимает 13 место, пишет newsler.ru.

Стоит отметить, что наиболее благоприятная ситуация в экологическом отношении сложилась в Москве, Тамбовской области и Мурманской области. Наименее удовлетворительное состояние экологии наблюдается в Челябинской области, Забайкальском крае и Свердловской области. Эти результаты отражают события, произошедшие в сфере экологии с декабря 2023 года по февраль 2024 года.

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