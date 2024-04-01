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Posted Сегодня, 17:43

Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

Кошка в Сибири получила условный срок за преступления

1 апреля 2024, 17:43
В Сибири женщина по фамилии Кошка была осуждена за свои противоправные действия. Она украла паспорт, банковские карты и два смартфона своих знакомых в городе Новосибирск.

Преступление произошло в 2023 году, когда она находилась в гостях и украла первый смартфон. Через две недели она выпила алкоголь с мужчиной и украла у него его смартфон, банковскую карту и паспорт, пишет sibdepo.ru.

После неудачной попытки снять 20 тысяч рублей с украденной карты в банкомате, она использовала чужую карту, чтобы выпить кофе и пообедать в столовой.

Позднее выяснилось, что женщина уже имела судимость за кражу и попытку сбыта украденного. В этот раз суд признал ее виновной и назначил условный срок лишения свободы на 1 год и 7 месяцев, с испытательным сроком в 2 года.

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