Кошка в Сибири получила условный срок за преступления

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Преступление произошло в 2023 году, когда она находилась в гостях и украла первый смартфон. Через две недели она выпила алкоголь с мужчиной и украла у него его смартфон, банковскую карту и паспорт, пишет sibdepo.ru.
После неудачной попытки снять 20 тысяч рублей с украденной карты в банкомате, она использовала чужую карту, чтобы выпить кофе и пообедать в столовой.
Позднее выяснилось, что женщина уже имела судимость за кражу и попытку сбыта украденного. В этот раз суд признал ее виновной и назначил условный срок лишения свободы на 1 год и 7 месяцев, с испытательным сроком в 2 года.