Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов вручил гитару пермской группе OLIVIA

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Пермская группа OLIVIA получила гитару ручной работы от лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. Менеджер коллектива рассказал изданию Perm.aif.ru, что гитара — это награда за победу в фестивале «Веселые холмы», который состоялся еще в прошлом году.
Гитару создал мастер Александр Быков в креативном кластере в Черноисточинске, где проходил фестиваль. Ее изготовили специально для пермского коллектива. OLIVIA выступит на фестивале «Веселые холмы» в июле 2024 года — коллектив станет хедлайнером. Фестиваль состоятся 6 июля в поселке Черноисточинск возле Нижнего Тагила.
Группа OLIVIA была основана в 2016 году, 2019 году проект перезапустили. Два ее постоянных участника — поющий барабанщик Иван Кукушкин и гитарист Андрей Галкин. Свое творчество музыканты посвящают любви и свету.