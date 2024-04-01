properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов вручил гитару пермской группе OLIVIA

Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов вручил гитару пермской группе OLIVIA

1 апреля 2024, 04:38
Фото: Perm.aif.ru
Гитару изготовили специально для пермского коллектива.

Пермская группа OLIVIA получила гитару ручной работы от лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. Менеджер коллектива рассказал изданию Perm.aif.ru, что гитара — это награда за победу в фестивале «Веселые холмы», который состоялся еще в прошлом году.

Гитару создал мастер Александр Быков в креативном кластере в Черноисточинске, где проходил фестиваль. Ее изготовили специально для пермского коллектива. OLIVIA выступит на фестивале «Веселые холмы» в июле 2024 года — коллектив станет хедлайнером. Фестиваль состоятся 6 июля в поселке Черноисточинск возле Нижнего Тагила.

Группа OLIVIA была основана в 2016 году, 2019 году проект перезапустили. Два ее постоянных участника — поющий барабанщик Иван Кукушкин и гитарист Андрей Галкин. Свое творчество музыканты посвящают любви и свету.

На фестивале группа выиграла с авторской песней «Почему»
Читайте также:
Директор группы «Пилот», поддерживающей СВО, объяснил отмену концерта в ПермиВласти Перми высказались о выступлении Алексея Глызина в городе
#Видео#Пермь#Культура#Музыка#Группа#Творчество#Музыканты#Выступления#Выступление
Подпишитесь
В Перми хотят застроить жильем очередной стадион и подбираются к Саду соловьев
Сегодня, 06:18
Проект смотровой площадки на набережной Перми оценили в 57 миллионов рублей
Сегодня, 07:47
Пермский фонд помощи детям «Дедморозим» стал одним из лучших в стране
Сегодня, 08:33
Кикшеринг Urent хочет построить велопарковки в Перми за свой счет
Сегодня, 05:55
Глава ФСБ заявил, что спецслужбы знают организаторов теракта в «Крокусе»
Сегодня, 03:08
Потеплеет до +19? Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в апреле
Сегодня, 02:55
"