Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов вручил гитару пермской группе OLIVIA

Пермская группа OLIVIA получила гитару ручной работы от лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. Менеджер коллектива рассказал изданию Perm.aif.ru, что гитара — это награда за победу в фестивале «Веселые холмы», который состоялся еще в прошлом году.