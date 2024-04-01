Материалы переданы в ФСБ. Полиция рассказала о задержании итальянца в Перми

ЧП, когда бдительные граждане сдали иностранца в руки полиции, произошло 28 марта, в районе «Перми — сортировочной» и станции Курья. Как рассказали журналисту Properm.ru в правоохранительных органах, 64-летний иностранец, приезжая в Пермь, останавливался дома у своей знакомой в микрорайоне поблизости. Здесь его и приняли за шпиона местные жители.