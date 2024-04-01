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Published Сегодня, 11:59

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Updated Сегодня, 13:37

Полиция рассказала подробности о задержании итальянца в Перми

Материалы переданы в ФСБ. Полиция рассказала о задержании итальянца в Перми

1 апреля 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney

Полиция рассказала подробности о задержании итальянца в Перми

Гражданина Италии остановили в районе станции «Пермь — сортировочная» 28 марта.

В пермской транспортной полиции рассказали подробности о задержании гражданина Италии Алоизи Бруно в Перми.

ЧП, когда бдительные граждане сдали иностранца в руки полиции, произошло 28 марта, в районе «Перми — сортировочной» и станции Курья. Как рассказали журналисту Properm.ru в правоохранительных органах, 64-летний иностранец, приезжая в Пермь, останавливался дома у своей знакомой в микрорайоне поблизости. Здесь его и приняли за шпиона местные жители.

Как официально сообщают в Пермском линейном отделе полиции, в тот же день в отношении гражданина Италии был зарегистрирован материал. Полицейские через переводчика взяли у него объяснения, почему он фотографировал грузовые составы на Железнодорожной станции Пермь-Сортировочная.

Сотрудниками Пермского линейного отдела была проведена проверка, фото мужчину попросили удалить. В данном факте полицейские не усмотрели криминального характера. Иностранца после опроса отпустили.

Весь полученный при опросе гражданина Италии 1960 года материал полицейские передали в УФСБ России по Пермскому краю.

Итальянца задержали в Перми за снимки проезжающих товарных поездов
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