Материалы переданы в ФСБ. Полиция рассказала о задержании итальянца в Перми

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В пермской транспортной полиции рассказали подробности о задержании гражданина Италии Алоизи Бруно в Перми.
ЧП, когда бдительные граждане сдали иностранца в руки полиции, произошло 28 марта, в районе «Перми — сортировочной» и станции Курья. Как рассказали журналисту Properm.ru в правоохранительных органах, 64-летний иностранец, приезжая в Пермь, останавливался дома у своей знакомой в микрорайоне поблизости. Здесь его и приняли за шпиона местные жители.
Как официально сообщают в Пермском линейном отделе полиции, в тот же день в отношении гражданина Италии был зарегистрирован материал. Полицейские через переводчика взяли у него объяснения, почему он фотографировал грузовые составы на Железнодорожной станции Пермь-Сортировочная.
Сотрудниками Пермского линейного отдела была проведена проверка, фото мужчину попросили удалить. В данном факте полицейские не усмотрели криминального характера. Иностранца после опроса отпустили.
Весь полученный при опросе гражданина Италии 1960 года материал полицейские передали в УФСБ России по Пермскому краю.