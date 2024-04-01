МЧС предупреждает пермяков о тумане, который накроет Пермский край

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Published Сегодня, 08:49
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В Пермском крае ночью и утром 2 апреля ожидается туман и гололедица на дорогах, сообщает МЧС со ссылкой на данные синоптиков. Из-за ухудшения погоды специалисты рекомендуют водителям соблюдать скорость, избегать резких маневров и торможений.
При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить по телефонам вызова служб экстренного реагирования — 101 и 112.
Ранее синоптики отмечали, что апрель в Прикамье будет теплее нормы на 1-1,5°. При этом первые 10 дней месяца прогнозируются очень теплыми. Температура может повыситься до +10…+15°.