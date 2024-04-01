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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

На изоляторном заводе в пермском микрорайоне Гайва произошел пожар

На изоляторном заводе в пермском микрорайоне Гайва произошел пожар

1 апреля 2024, 11:23
Фото: 1MI
На территории предприятия горел трансформатор.

В пермском микрорайоне Гайва, на территории Южноуральского арматурно-изоляторного завода, горел трансформатор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о происшествии поступило спасателям 1 апреля в 14:35. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 58 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 48 человек личного состава и 10 единиц техники.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение трансформатора. Предварительная площадь пожара составила 4 квадратных метра.

До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались четыре работника предприятия. Погибших и травмированных в результате пожара нет.

Пожар ликвидирован в 15:11.

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