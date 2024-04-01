На изоляторном заводе в пермском микрорайоне Гайва произошел пожар

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В пермском микрорайоне Гайва, на территории Южноуральского арматурно-изоляторного завода, горел трансформатор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о происшествии поступило спасателям 1 апреля в 14:35. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 58 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 48 человек личного состава и 10 единиц техники.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение трансформатора. Предварительная площадь пожара составила 4 квадратных метра.
До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались четыре работника предприятия. Погибших и травмированных в результате пожара нет.
Пожар ликвидирован в 15:11.