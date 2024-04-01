На пожаре в поселке Ильинский нашли тело пенсионерки

Сегодня ночью, 1 апреля, на ул. Полевая в поселке Ильинский произошел пожар, унесший жизнь человека. Сообщение о происшествии поступило в 1:16, к месту ЧП немедленно выехали силы и средства подразделений противопожарной службы Пермского края в количестве 14 человек личного состава и четырех единиц техники.