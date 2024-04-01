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Published Сегодня, 04:36

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В поселке Ильинский ночью 1 апреля на пожаре погибла пожилая женщина

На пожаре в поселке Ильинский нашли тело пенсионерки

1 апреля 2024, 04:36
Фото: ideogram.ai

В поселке Ильинский ночью 1 апреля на пожаре погибла пожилая женщина

На месте происшествия работает следователь регионального следственного управления.

Сегодня ночью, 1 апреля, на ул. Полевая в поселке Ильинский произошел пожар, унесший жизнь человека. Сообщение о происшествии поступило в 1:16, к месту ЧП немедленно выехали силы и средства подразделений противопожарной службы Пермского края в количестве 14 человек личного состава и четырех единиц техники.

Когда пожарные прибыли на место инцидента, то увидели, что огонь охватил частный жилой дом и надворные постройки. На пожаре обнаружили погибшую пенсионерку, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Фото: vk.com/ilyinsky_online

Предварительная площадь пожара составила 120 кв. м, он был локализован в 1:38, ликвидирован в 2:04. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС и следователь СУ СК России по Пермскому краю проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину трагедии.

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