На СВО убили молодого мобилизованного из Пермского края

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Published Сегодня, 03:48
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В селе Бичурино Пермского края 31 марта простились с 31-летним рядовым, погибшим в ходе СВО. Алексей Сурсяков родился 16 июня 1992 года. После школы учился в краевом политехническом колледже в Барде на сварщика. Отслужил год в армии, позже работал по специальности.
Осенью 2022 года мужчину отправили на СВО в рамках частичной мобилизации. Военный был убит 22 марта 2024 года — у него остались мать, отец и старший брат. В церемонии прощания приняли представители администрации Прикамья и Бардымского округа, депутаты, ветераны, близкие военного.
Частичная мобилизация была в РФ осенью 2022 года. Слухи о необходимости новой мобилизации в Минобороны отрицают.