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На СВО убили молодого мобилизованного из Пермского края Алексея Сурсякова

На СВО убили молодого мобилизованного из Пермского края

1 апреля 2024, 03:48
Фото: администрация Бардымского округа

На СВО убили молодого мобилизованного из Пермского края Алексея Сурсякова

Военного не стало 22 марта.

В селе Бичурино Пермского края 31 марта простились с 31-летним рядовым, погибшим в ходе СВО. Алексей Сурсяков родился 16 июня 1992 года. После школы учился в краевом политехническом колледже в Барде на сварщика. Отслужил год в армии, позже работал по специальности.

Осенью 2022 года мужчину отправили на СВО в рамках частичной мобилизации. Военный был убит 22 марта 2024 года — у него остались мать, отец и старший брат. В церемонии прощания приняли представители администрации Прикамья и Бардымского округа, депутаты, ветераны, близкие военного.

Частичная мобилизация была в РФ осенью 2022 года. Слухи о необходимости новой мобилизации в Минобороны отрицают.

Фото: vk.com/bardymskiy_rayon159
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#Военная операция на Украине#Частичная мобилизация#Пермь
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