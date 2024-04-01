На СВО убили молодого мобилизованного из Пермского края

В селе Бичурино Пермского края 31 марта простились с 31-летним рядовым, погибшим в ходе СВО. Алексей Сурсяков родился 16 июня 1992 года. После школы учился в краевом политехническом колледже в Барде на сварщика. Отслужил год в армии, позже работал по специальности.