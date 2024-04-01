Наворовал 183 тысячи рублей. Пермяка задержали за серию краж из церквей

В Кировской области задержали уроженца Пермского края за кражи из церквей. По данным полиции, 13 марта к ним поступило заявление о том, что в часовню в городе Яранск проник неизвестный. Он похитил иконы, свечи и ящик с пожертвованиями. Товар, похищенный из лавки, он выбросил рядом, а 8 тыс. рублей забрал с собой.