Наворовал 183 тысячи рублей. Пермяка задержали за серию краж из церквей

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В Кировской области задержали уроженца Пермского края за кражи из церквей. По данным полиции, 13 марта к ним поступило заявление о том, что в часовню в городе Яранск проник неизвестный. Он похитил иконы, свечи и ящик с пожертвованиями. Товар, похищенный из лавки, он выбросил рядом, а 8 тыс. рублей забрал с собой.
Позже силовики задержали мужчину 1966 года рождения — он освободился из мест лишения свободы только в январе 2023 года. Найти преступника было сложно, так как он не имел постоянного места жительства, постоянно ездил по разным регионам.
Обнаружить пермяка удалось благодаря тому, что он пошел на новое преступление — попытался обокрасть храм, но его спугнули и сообщили в полицию. Пермяка поймали на границе с Нижегородской областью.
Оказалось, что в Кировскую область он приехал на краденом велосипеде. При себе у него нашли 183 тыс. рублей. Силовики считают, что он причастен к хищениям и в Республике Марий Эл.