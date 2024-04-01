ОМК продлевает прием заявок на грантовый конкурс для волонтеров и НКО

«В этом году бюджет конкурса увеличили до 37 млн рублей, что позволит нам поддержать еще больше проектов. Поэтому мы решили продлить прием заявок, тем более что мы видим большой интерес к конкурсу со стороны не только организаций, но и волонтеров. Особое внимание в этом году мы уделяем поддержке проектов в городах и поселках, где расположены вагоноремонтные депо „ОМК Стальной путь“. Для волонтеров „ОМК Стальной путь“ учредили специальную номинацию „Благоустроим вместе“, в рамках которой сотрудники компании могут сделать свои депо уютнее и комфортнее. Например, обустроить комнату отдыха, купить технику и т. д.», — прокомментировала руководитель направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.