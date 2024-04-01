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Published Сегодня, 05:22

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Updated Сегодня, 05:24

Пермские блогеры принимают участие в проекте «Зубопозитив»

Пермские блогеры принимают участие в проекте «Зубопозитив»

1 апреля 2024, 05:22
Фото: «Гутен Таг»
Клиника немецкой стоматологии «Гутен Таг» запустила проект «Зубопозитив». Пермские блогеры делятся своими улыбками, рассказывают, что для них значит улыбка, какой она может быть, и что им нужно, чтобы улыбнуться.

«Нужно немного, чтобы вызвать улыбку, и достаточно улыбки, чтобы все стало возможным», — сказал французский писатель Жильбер Сесброн. Ксения Новикова точно знает, как это работает. Она директор семейного бизнеса, сети клиник немецкой стоматологии «Гутен Таг», и улыбка — это ее призвание, профессия, миссия. При этом Ксения не призывает отбеливать зубы или ставить виниры. Как раз наоборот — её идея заключается в том, чтобы уйти от навязанных стандартов внешности (например только безукоризненно ровные или белоснежно-глянцевые зубы), а руководствоваться только внутренним самоощущением.

Видео: «Гутен Таг»

«Люди очень красивы. И каждый — индивидуально красив. Очень хочется уйти от навязывания стандартов внешности», — говорит Ксения. Конечно, как человек с двумя высшими образованиями, медицинским и экономическим, она понимает, что стандарты красоты очень продаваемы, приносят большие прибыли. Маркетологи умеют выстраивать эффективные продажи на людских комплексах. Но Ксении хочется донести до людей простую мысль: «Улыбаться — это классно! И важно только одно: улыбка должна приносить радость тому, кто улыбается».

Ксения Новикова уверена, что лучшая улыбка — искренняя, широкая, идущая от сердцаКсения Новикова уверена, что лучшая улыбка — искренняя, широкая, идущая от сердца
Ксения Новикова уверена, что лучшая улыбка — искренняя, широкая, идущая от сердца
Фото: properm.ru

При этом неважно, ровные или не очень у вас зубы, белые или цвета слоновой кости, если ваша улыбка вам нравится — улыбайтесь! А если что-то в ней не устраивает, исправьте, и улыбайтесь с удовольствием!

«Я люблю, когда люди улыбаются. С улыбкой они становятся красивее, добрее. К тому же внутри нашего социума улыбка считается сигналом расположения, принятия, симпатии. Я искренне хочу, чтобы как можно больше людей улыбались, насколько им позволяет физиология. Широко улыбались, смеялись и не стеснялись. Если им для этого нужно поставить виниры — хорошо! Если профессиональная чистка — почему нет, тоже круто. Исправление прикуса — прекрасно, сделайте это и улыбайтесь! Ну, а если не надо ничего, и улыбка человека устраивает — это же просто чудесно!» — объясняет Ксения.

А может, у человека есть какой-то зуб, который всю жизнь не давал ему покоя, выделялся. Значит, надо исправить этот зуб, и улыбаться смело, потому что счастливая и желанная улыбка даст гораздо больше, чем средства, которые будут вложены в этот зуб.

С улыбки начинается хорошее настроение, а оно нужно хоть на сделке с партнером, хоть на визите к врачуС улыбки начинается хорошее настроение, а оно нужно хоть на сделке с партнером, хоть на визите к врачу
С улыбки начинается хорошее настроение, а оно нужно хоть на сделке с партнером, хоть на визите к врачу
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru / properm.ru

Суть проекта «Зубопозитив» в том, чтобы люди улыбались и не стеснялись своих улыбок, не прикрывали рукой рот только потому, что их зубы не как в повсеместной рекламе — не такие белые, не такие ровные. Мы же все разные. И если кому-то милы его щербинки, то и отлично. Главное — искренняя, добрая улыбка, главное — найти то, что ее вызывает, подумать об этом, сделать.

Видео: properm.ru

У самой Ксении вызывает настоящую улыбку состояние удовлетворения тем, что она видит. «У меня есть состояние, когда я довольна. Это такая улыбка спокойствия. А довольна я бываю, когда в комплексе все хорошо в наших клиниках; когда обратная связь от пациентов хорошая, когда в коллективе хорошая атмосфера. Когда мне нравится то, что вокруг происходит», — рассказывает она.

Видео: properm.ru

Улыбку вызывают детали интерьера, ему здесь уделяют огромное внимание. Есть арт-инсталляция, которая меняется в зависимости от времени года. И в туалетах, и в кабинетах, и в холле продумано все до мелочей, от музыки до запахов. Цвет, освещение, мебель, — всё подобрано с расчетом на медитативный эффект. В холле даже нет острых углов, это создает максимально дружелюбную и спокойную атмосферу. «Хочется удивлять, вдохновлять, вызывать эмоции, но без пафоса», — рассказала Ксения.

Улыбка прогоняет любой страх и дарит радостьУлыбка прогоняет любой страх и дарит радость
Улыбка прогоняет любой страх и дарит радость
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru / properm.ru

Улыбку восхищения вызывает работа профессионалов, тем более что в Перми не хватает специалистов, кадровый голод. «Улыбка не стоит ничего, а сколько она дает? Она притягивает счастье в дом и увеличивает количество друзей», — эту цитату приписывают Цицерону.

И пермские блогеры, предприниматели согласны полностью! Ну и что, что у нас мало солнца. Ведь улыбка — это как половинка солнца, и это в первую очередь, про любовь к себе. «Любите себя, улыбайтесь!» — призывают молодые, успешные, красивые люди, которые живут в Перми, работают в Перми, творят и созидают.

Видео: properm.ru

Каждый отвечает по-своему, что для него важно в улыбке, что её вызывает. И каждый улыбается, и это очень красиво.

Видео: properm.ru
#Видео#Новости компаний#Стоматология
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