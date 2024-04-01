Пермские блогеры принимают участие в проекте «Зубопозитив»

Суть проекта «Зубопозитив» в том, чтобы люди улыбались и не стеснялись своих улыбок, не прикрывали рукой рот только потому, что их зубы не как в повсеместной рекламе — не такие белые, не такие ровные. Мы же все разные. И если кому-то милы его щербинки, то и отлично. Главное — искренняя, добрая улыбка, главное — найти то, что ее вызывает, подумать об этом, сделать.