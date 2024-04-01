Пермский ансамбль «Воскресение» выступил в программе «Привет, Андрей». Видео

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Пермский ансамбль «Воскресение» выступил в программе «Привет, Андрей» в эфире канала «Россия 1». Коллектив пригласил телеведущий Андрей Малахов. Программа была посвящена песням из советских кинофильмов 80-х годов прошлого века. Коллектив из Прикамья открывал выпуск шоу песней Владимира Высоцкого «Так случилось мужчины ушли».
Художественный руководитель ансамбля Ирина Кулёва рассказала, что в следующем году коллективу исполнится 40 лет: «Я совсем молоденькой девочкой после музыкального училища подобрала хороших ребят», — отметила Кулёва.