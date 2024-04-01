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Пермский ансамбль «Воскресение» выступил в программе «Привет, Андрей

Пермский ансамбль «Воскресение» выступил в программе «Привет, Андрей». Видео

1 апреля 2024, 05:13
Фото: vk.com/voskresenieperm

Пермский ансамбль «Воскресение» выступил в программе «Привет, Андрей

Музыканты исполнили песню Владимира Высоцкого.

Пермский ансамбль «Воскресение» выступил в программе «Привет, Андрей» в эфире канала «Россия 1». Коллектив пригласил телеведущий Андрей Малахов. Программа была посвящена песням из советских кинофильмов 80-х годов прошлого века. Коллектив из Прикамья открывал выпуск шоу песней Владимира Высоцкого «Так случилось мужчины ушли».

Художественный руководитель ансамбля Ирина Кулёва рассказала, что в следующем году коллективу исполнится 40 лет: «Я совсем молоденькой девочкой после музыкального училища подобрала хороших ребят», — отметила Кулёва.

Видео: vk.com/voskresenieperm
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