Пермский фонд помощи детям «Дедморозим» стал одним из лучших в стране

Пермский фонд «Дедморозим» занял 21 строчку среди крупнейших благотворительных организаций в России. В 2022 году фонд был на 31 строчке, следует из исследования партнерского потенциала российских НКО рейтинговым агентством RAEX. При этом в рейтинге нестоличных НКО фонд занимает третье место.