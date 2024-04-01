Пермский фонд помощи детям «Дедморозим» стал одним из лучших в стране

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Пермский фонд «Дедморозим» занял 21 строчку среди крупнейших благотворительных организаций в России. В 2022 году фонд был на 31 строчке, следует из исследования партнерского потенциала российских НКО рейтинговым агентством RAEX. При этом в рейтинге нестоличных НКО фонд занимает третье место.
Позиция «Дедморозим» по масштабу деятельности — 43, по прозрачности — 77, по признанию обществом и активности в соцсетях — 24. В итоге это позволило пермскому фонду набрать 74 рейтинговых балла, первое место занимает фонд «Подари жизнь» — 91 балл.