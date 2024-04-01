Пермский край стал одним из регионов, где водятся самые опасные клещи

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Врач Мария Беляева рассказала, где водятся самые опасные клещи. По ее словам, энцефалитные клещи распространены в Пермском крае, Свердловской и Кировской областях, а также в некоторых районах Сибири и Дальнего Востоке. В других регионах люди после укусов клещей заражаются редко, сообщает «Подмосковье сегодня».
В прошлом году в Прикамье зафиксировано 16 тыс. укусов клещей. Чаще всего от них страдали садоводы, огородники, а также те люди, которые часто ходят в леса. Дополнительному риску подвергают себя пермяки при посещении кладбищ и парков.
В том случае, если к вам присосался клещ, нужно посетить медицинскую организацию — его там снимут бесплатно по полису ОМС. При этом после этого его необходимо доставить на исследование в лабораторию, чтобы понять, опасен ли клещ. За исследование клеща уже потребуется заплатить.