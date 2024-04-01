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Published Сегодня, 09:30

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Updated Сегодня, 09:32

Пермский край стал одним из регионов, где водятся самые опасные клещи

Пермский край стал одним из регионов, где водятся самые опасные клещи

1 апреля 2024, 09:30
Фото: ideogram.ai
Для защиты от энцефалита стоит вакцинироваться.

Врач Мария Беляева рассказала, где водятся самые опасные клещи. По ее словам, энцефалитные клещи распространены в Пермском крае, Свердловской и Кировской областях, а также в некоторых районах Сибири и Дальнего Востоке. В других регионах люди после укусов клещей заражаются редко, сообщает «Подмосковье сегодня».

В прошлом году в Прикамье зафиксировано 16 тыс. укусов клещей. Чаще всего от них страдали садоводы, огородники, а также те люди, которые часто ходят в леса. Дополнительному риску подвергают себя пермяки при посещении кладбищ и парков.

В том случае, если к вам присосался клещ, нужно посетить медицинскую организацию — его там снимут бесплатно по полису ОМС. При этом после этого его необходимо доставить на исследование в лабораторию, чтобы понять, опасен ли клещ. За исследование клеща уже потребуется заплатить.

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#Медицина в Прикамье#Пермь#Клещи#Клещевой энцефалит
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