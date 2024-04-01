Пермский край стал одним из регионов, где водятся самые опасные клещи

В том случае, если к вам присосался клещ, нужно посетить медицинскую организацию — его там снимут бесплатно по полису ОМС. При этом после этого его необходимо доставить на исследование в лабораторию, чтобы понять, опасен ли клещ. За исследование клеща уже потребуется заплатить.