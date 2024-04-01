Пермяк четыре дня подряд грабил знакомого, угрожая ему ножом у банкомата

Осенью 2023 года в дежурную часть Свердловского отдела внутренних дел Перми обратился 27-летний молодой человек. Он сообщил, что неделю назад познакомился с мужчиной. Сначала они просто общались, но вскоре новый приятель стал требовать деньги, угрожая ножом. В течение четырёх дней гражданин приводил свою жертву к банкомату и заставлял снимать деньги. Потерпевший передал злоумышленнику 54 тыс. рублей. Опасаясь за свою жизнь, молодой человек обратился в полицию.