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Пермяк четыре дня подряд грабил знакомого, угрожая ему ножом у банкомата

Пермяк четыре дня подряд грабил знакомого, угрожая ему ножом у банкомата

1 апреля 2024, 09:31
Фото: 1MI
Суммарно он отнял у потерпевшего 54 тысячи рублей.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего пермяка. Он обвиняется в разбое, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Осенью 2023 года в дежурную часть Свердловского отдела внутренних дел Перми обратился 27-летний молодой человек. Он сообщил, что неделю назад познакомился с мужчиной. Сначала они просто общались, но вскоре новый приятель стал требовать деньги, угрожая ножом. В течение четырёх дней гражданин приводил свою жертву к банкомату и заставлял снимать деньги. Потерпевший передал злоумышленнику 54 тыс. рублей. Опасаясь за свою жизнь, молодой человек обратился в полицию.

Оперативники уголовного розыска Свердловского отдела полиции установили личность налётчика. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан в тот момент, когда снова шёл к потерпевшему. Во время задержания был изъят нож, который злоумышленник спрятал за поясом. Обвиняемого доставили в дежурную часть, где он дал признательные показания.

Сейчас мужчина обвиняется в совершении четырёх преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

В ближайшее время фигурант предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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#Происшествия#Общество#Суд#Пермь#Криминал#Разбой#Разбойное нападение
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