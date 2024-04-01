Пермякам рассказали, как защитить свою собаку от клещей

Пермяки могут подойти в ветеринарную клинику, где администратор или врач поможет подобрать противоклещевой препарат, для этого можно даже не брать с собой животное, но важно знать его вес. Несмотря на обилие выбора на маркетплейсах и других онлайн-площадках, лучше не заказывать лекарства в интернете. Сейчас в интернете продаются препараты, нелегально ввезенные в Россию, и поэтому среди них попадаются подделки. Например, «Бравекто» — дорогой препарат, но его легко подделать.