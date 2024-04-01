Пермякам рассказали, как защитить свою собаку от клещей

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
С наступлением весны в Пермском крае начинается сезонная активность клещей. От них могут пострадать не только люди, но и домашние животные. Корреспондент Properm.ru узнал, как защитить своего питомца от паразита.
Клещи являются переносчиками пироплазмоза, боррелиоза (болезнь Лайма), анаплазмоза и эрлихиоза. При попадании возбудителей в организм животного клетки крови поражаются и разрушаются. Самой опасной инфекцией является пироплазмоз, с ним важно срочно обратиться в ветеринарную клинику для введения противопаразитарного препарата.
Среди симптомов заболеваний выделяют:
Признаки недуга могут проявиться как спустя несколько дней после укуса клеща, так и через несколько месяцев — в среднем они становятся заметны в течение 10-14 дней. Раннее удаление клеща с кожи животного снижает вероятность передачи заболевания, так как для передачи кровопаразита клещу требуется не менее 36-48 часов.
Народные способы защиты собак от клещей не работают, рассказал Properm.ru главный врач клиники «Друг» в Перми Андрей Бармин. По словам Андрея Сергеевича, люди часто опрыскивают животных отварами трав или эфирных масел, но это не приносит результата.
Пермяки могут подойти в ветеринарную клинику, где администратор или врач поможет подобрать противоклещевой препарат, для этого можно даже не брать с собой животное, но важно знать его вес. Несмотря на обилие выбора на маркетплейсах и других онлайн-площадках, лучше не заказывать лекарства в интернете. Сейчас в интернете продаются препараты, нелегально ввезенные в Россию, и поэтому среди них попадаются подделки. Например, «Бравекто» — дорогой препарат, но его легко подделать.
Пермякам рекомендуется купить препарат в клинике или хорошем зоомагазине, так как существуют важные нюансы. Так, есть препараты, опасные для некоторых пород собак, например, колли, и лучше проконсультироваться с ветеринаром. В клинике можно сдать мазок на пироплазмоз, который покажет, есть ли возбудитель в крови животного.
Безопасным и официально доступным в России препаратом являются таблетки «Симпарика». Одна таблетка действует в течение 4-5 недель, все это время собака защищена от заражения пироплазмозом, болезнью Лайма и другими инфекциями.
Среди владельцев собак есть стереотип, что в таблетках содержится яд, который попадает в организм животного и курсирует. Но это безопасно: при приеме таблетки действующее вещество всасывается в кровь, 4-5 недель курсирует и затем выводится из организма. Препарат «Симпарика» защищает от всех заболеваний, передающихся клещом.
Часто пермяки думают, что капли на холку безопаснее, чем таблетки, однако эффективнее всего защищают от клеща именно таблетки, говорит Андрей Бармин. Если в доме с вами живут и кошки, и собаки, то лучше один раз в месяц капать на холку кошки препарат «Стронгхолд».