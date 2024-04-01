Полиция провела рейд на рынке в пермском микрорайоне Заостровка

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Полицией на территории оптового рынка в микрорайоне Заостровка Дзержинского района Перми проведен рейд. В его ходе выявлялись и пресекались правонарушения, в том числе связанных с соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства Российской Федерации, отмечают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В ходе проведения мероприятия в отдел полиции №1 в Дзержинском района доставлено 192 человека, из которых 137 — иностранные граждане. Полицейские выявили несколько нарушителей миграционного законодательства, в отношении которых впоследствии были составлены административные протоколы.