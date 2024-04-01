properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Полиция провела рейд на рынке в пермском микрорайоне Заостровка

Полиция провела рейд на рынке в пермском микрорайоне Заостровка

1 апреля 2024, 13:49
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Задержано несколько нарушителей миграционного законодательства.

Полицией на территории оптового рынка в микрорайоне Заостровка Дзержинского района Перми проведен рейд. В его ходе выявлялись и пресекались правонарушения, в том числе связанных с соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства Российской Федерации, отмечают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В ходе проведения мероприятия в отдел полиции №1 в Дзержинском района доставлено 192 человека, из которых 137 — иностранные граждане. Полицейские выявили несколько нарушителей миграционного законодательства, в отношении которых впоследствии были составлены административные протоколы.

Читайте также:
В Перми открылся новый музейСотрудники полиции провели профилактические мероприятия в торговых центрах ПермиВ Перми за серию краж велосипедов перед судом предстанут мужчины 24 и 26 лет
#Пермь#Полиция#Мигранты#Нелегальные мигранты#Рейд#Трудовые мигранты#Полицейский рейд
Подпишитесь
Александр Бастрыкин поручил проверить состояние реки Вильва в Прикамье
Сегодня, 10:21
Пермский край стал одним из регионов, где водятся самые опасные клещи
Сегодня, 09:30
Пермский фонд помощи детям «Дедморозим» стал одним из лучших в стране
Сегодня, 08:33
Пермякам рассказали, как защитить свою собаку от клещей
Сегодня, 10:20
Помогали террористам. Задержали боевиков, связанных с терактом в «Крокусе»
Сегодня, 10:58
В Перми хотят застроить жильем очередной стадион и подбираются к Саду соловьев
Сегодня, 06:18
"