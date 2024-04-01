Полиция провела рейд на рынке в пермском микрорайоне Заостровка

Полицией на территории оптового рынка в микрорайоне Заостровка Дзержинского района Перми проведен рейд. В его ходе выявлялись и пресекались правонарушения, в том числе связанных с соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства Российской Федерации, отмечают в ГУ МВД по Пермскому краю.