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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию Визит-центра в Черняевском лесу

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию Визит-центра в Черняевском лесу

1 апреля 2024, 13:05
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
В ближайшее время в здании начнутся внутренние работы.

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию Визит-центра особо охраняемых природных территорий Пермского края в Индустриальном районе Перми. Соответствующий документ выдан краевым минимущества, сообщает пресс-служба правительства.

Визит-центр построен на территории парка культуры и отдыха Балатово со стороны ул. Подлесной. В двухэтажном здании подготовлены все помещения для проведения мероприятий, лекций, мастер-классов по развитию экологического туризма, просвещения жителей и гостей Пермского края в сфере охраны окружающей среды и осознанного использования природных ресурсов, отмечают в минстроя края.

В ближайшее время Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края начнет работы над обустройством помещений центра и экспозиции. Для этого уже разработан дизайн-проект помещений. После будет дан старт реализации образовательных и экскурсионных программ в визит-центре.

Визит-центр предназначен для гостей и жителей региона. Специалисты дирекции будут знакомить посетителей с природой региона. Объект станет самым крупным эколого-просветительским центром в Прикамье.

В январе Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края выбрала компанию, которая разработает дизайн проект для визит-центра ООПТ в Черняевском лесу. Начальная (максимальная) цена в ходе торгов не изменилась — 4,9 млн рублей.

На аукцион подала заявку только одна компания — ООО «Винчи Интерактив». Она должна придумать дизайн проект для шести помещений. При этом работы нужно выполнить за четыре дня с момента подписания контракта.

По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в Перми в 2018 году. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. ООО поставляло копии оружия в воронежский «Центр военно-патриотического воспитания „Музей-диорама“», например, копии АК-47, ручного пулемета РПД, реактивной противотанковой гранаты РПГ-18 «Муха». Также компания создавала экспозицию в здании визит-центра для ФГБУ «Жигулевский Государственный Заповедник».

В самой компании пояснили Properm.ru, что занимаются созданием пространств под ключ, включая дизайн проекты, а также созданием интерактивных и мультимедийных решений для социокультурных пространств. Копии автоматов они поставляли под определенный проект — это не основная сфера деятельности.

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#Пермь#Проект#Черняевский лес
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