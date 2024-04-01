Получено разрешение на ввод в эксплуатацию Визит-центра в Черняевском лесу

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию Визит-центра особо охраняемых природных территорий Пермского края в Индустриальном районе Перми. Соответствующий документ выдан краевым минимущества, сообщает пресс-служба правительства.
Визит-центр построен на территории парка культуры и отдыха Балатово со стороны ул. Подлесной. В двухэтажном здании подготовлены все помещения для проведения мероприятий, лекций, мастер-классов по развитию экологического туризма, просвещения жителей и гостей Пермского края в сфере охраны окружающей среды и осознанного использования природных ресурсов, отмечают в минстроя края.
В ближайшее время Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края начнет работы над обустройством помещений центра и экспозиции. Для этого уже разработан дизайн-проект помещений. После будет дан старт реализации образовательных и экскурсионных программ в визит-центре.
Визит-центр предназначен для гостей и жителей региона. Специалисты дирекции будут знакомить посетителей с природой региона. Объект станет самым крупным эколого-просветительским центром в Прикамье.
В январе Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края выбрала компанию, которая разработает дизайн проект для визит-центра ООПТ в Черняевском лесу. Начальная (максимальная) цена в ходе торгов не изменилась — 4,9 млн рублей.
На аукцион подала заявку только одна компания — ООО «Винчи Интерактив». Она должна придумать дизайн проект для шести помещений. При этом работы нужно выполнить за четыре дня с момента подписания контракта.
По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в Перми в 2018 году. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. ООО поставляло копии оружия в воронежский «Центр военно-патриотического воспитания „Музей-диорама“», например, копии АК-47, ручного пулемета РПД, реактивной противотанковой гранаты РПГ-18 «Муха». Также компания создавала экспозицию в здании визит-центра для ФГБУ «Жигулевский Государственный Заповедник».
В самой компании пояснили Properm.ru, что занимаются созданием пространств под ключ, включая дизайн проекты, а также созданием интерактивных и мультимедийных решений для социокультурных пространств. Копии автоматов они поставляли под определенный проект — это не основная сфера деятельности.