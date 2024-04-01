Получено разрешение на ввод в эксплуатацию Визит-центра в Черняевском лесу

В самой компании пояснили Properm.ru, что занимаются созданием пространств под ключ, включая дизайн проекты, а также созданием интерактивных и мультимедийных решений для социокультурных пространств. Копии автоматов они поставляли под определенный проект — это не основная сфера деятельности.