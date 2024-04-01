Помогали террористам. Задержали боевиков, связанных с терактом в «Крокусе»

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Иностранных боевиков в Дагестане задержали в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье. Они финансировали и участвовали в обеспечении исполнителей теракта в «Крокусе», сообщили в ФСБ. Один из боевиков отвозил оружие из Махачкалы напавшим на «Крокус».
Трое задержанных боевиков якобы планировали совершить теракт в Каспийске, а затем выехать из РФ. РИА Новости утверждает, что боевики должны были взорвать набережную в Каспийске, также они думали о взрыве в городском парке.
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник». Сначала они стреляли в людей, а затем подожгли зал и убежали. Их задержали только на следующий день в Брянской области.