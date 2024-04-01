Помогали террористам. Задержали боевиков, связанных с терактом в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник». Сначала они стреляли в людей, а затем подожгли зал и убежали. Их задержали только на следующий день в Брянской области.