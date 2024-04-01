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В Дагестане задержали боевиков, связанных с терактом в «Крокусе»

Помогали террористам. Задержали боевиков, связанных с терактом в «Крокусе»

1 апреля 2024, 10:58
Фото: МЧС РФ

В Дагестане задержали боевиков, связанных с терактом в «Крокусе»

Преступники планировали взорвать набережную в Каспийске.

Иностранных боевиков в Дагестане задержали в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье. Они финансировали и участвовали в обеспечении исполнителей теракта в «Крокусе», сообщили в ФСБ. Один из боевиков отвозил оружие из Махачкалы напавшим на «Крокус».

Трое задержанных боевиков якобы планировали совершить теракт в Каспийске, а затем выехать из РФ. РИА Новости утверждает, что боевики должны были взорвать набережную в Каспийске, также они думали о взрыве в городском парке.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник». Сначала они стреляли в людей, а затем подожгли зал и убежали. Их задержали только на следующий день в Брянской области.

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