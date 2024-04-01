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Нейросеть прогнозирует повышение температуры в Пермском крае в апреле до +19

Потеплеет до +19? Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в апреле

1 апреля 2024, 02:55
Фото: properm.ru

Нейросеть прогнозирует повышение температуры в Пермском крае в апреле до +19

Снег растает в середине месяца.

Впереди разгар весны, основной период снеготаяния, пора устойчивого перехода через 0°С в сторону повышения. Обычно по региону средняя месячная температура воздуха в апреле составляет около +3,2°С. Второй месяц весны по климатической норме является одним из самых сухих месяцев в году со средней суммой 36 мм.

Синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды на апрель в Пермском крае. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», средняя температура воздуха в апреле составляет около +3,2°. Апрель в 2024 году ожидается на 1-1,5° градуса теплее. Количество осадков будет в рамках нормы — от 80% до 120%.

Первые 10 дней месяца будут очень теплыми, температура прогнозируется выше нормы на +3…+4°. 2 и 3 апреля может потеплеть до +10…+15°. Нейросетевая модель AIFS предполагает повышение температуры в эти дни до +19°, но синоптики считают этот прогноз слишком оптимистичным, так как снег еще лежит.

Есть два варианта развития погоды. Первый — волна тепла прервется 6 апреля, ночью температура вновь будет опускаться ниже 0°, днем 0…+5°. Второй — аномальное тепло сохранится в течение всех первых дней месяца.

Вторые 10 дней месяца должны стать немного теплее нормы — +1,5°. На большинстве территорий региона растает снег. Температура в последние 10 дней месяца ожидается в рамках нормы.

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#Пермь#Погода
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