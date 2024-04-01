Потеплеет до +19? Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в апреле

Первые 10 дней месяца будут очень теплыми, температура прогнозируется выше нормы на +3…+4°. 2 и 3 апреля может потеплеть до +10…+15°. Нейросетевая модель AIFS предполагает повышение температуры в эти дни до +19°, но синоптики считают этот прогноз слишком оптимистичным, так как снег еще лежит.