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Визуализация смотровой площадки

Проект смотровой площадки на набережной Перми оценили в 57 миллионов рублей

1 апреля 2024, 07:47
Фото: duma-perm.ru
Визуализация смотровой площадки
Разработать проект должны до конца года.

Власти Перми ищут компанию, которая выполнит проектно-изыскательские работы для строительства смотровой площадки на набережной Перми. Начальная (максимальная) цена работ — 57,7 млн рублей. Деньги выделяются из регионального бюджета.

В техническом задании сказано, что смотровая площадка появится на улице Окулова рядом с садом имени Гоголя. На смотровой площадки должны быть установлены 12 камер, будет архитектурная подсветка. Срок начала выполнения работ по разработке проекта — 13 мая, срок окончания — не позднее 29 ноября.

Ранее власти говорили о планах возвести сооружение в 2024 году, но, видимо, работы по возведению объекта начнутся не раньше 2025 года.

Стала известна цена новой смотровой площадки на набережной Камы в Перми
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#Недвижимость#Никогданибудь#Пермь#Строительство
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