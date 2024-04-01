Проект смотровой площадки на набережной Перми оценили в 57 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Власти Перми ищут компанию, которая выполнит проектно-изыскательские работы для строительства смотровой площадки на набережной Перми. Начальная (максимальная) цена работ — 57,7 млн рублей. Деньги выделяются из регионального бюджета.
В техническом задании сказано, что смотровая площадка появится на улице Окулова рядом с садом имени Гоголя. На смотровой площадки должны быть установлены 12 камер, будет архитектурная подсветка. Срок начала выполнения работ по разработке проекта — 13 мая, срок окончания — не позднее 29 ноября.
Ранее власти говорили о планах возвести сооружение в 2024 году, но, видимо, работы по возведению объекта начнутся не раньше 2025 года.