Проект смотровой площадки на набережной Перми оценили в 57 миллионов рублей

В техническом задании сказано, что смотровая площадка появится на улице Окулова рядом с садом имени Гоголя. На смотровой площадки должны быть установлены 12 камер, будет архитектурная подсветка. Срок начала выполнения работ по разработке проекта — 13 мая, срок окончания — не позднее 29 ноября.