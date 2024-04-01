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Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Пять кочёвских инвалидов продолжают в суде бороться за средства реабилитации

Пять кочёвских инвалидов продолжают в суде бороться за средства реабилитации

1 апреля 2024, 15:33
Фото: 1MI
Суд встал на их сторону, но результата пока нет.

Прокуратура Кочевского района провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов. Об этом сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

Оказалось, что Фондом пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю обязанность по обеспечению пяти граждан, нуждающихся в обеспечении средствами реабилитации, в том числе дорогостоящими, не исполняется.

Прокурор обратился в суд с иском об обеспечении их необходимыми техническими средствами. Кочевский районный суд требования надзорного органа удовлетворил. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.

Ранее сообщалось о том, что в Губахе инвалид по слуху почти год был без связи с внешним миром из-за бездействия чиновников. О том, как удалось разрешить проблему, рассказывает пресс-служба краевой прокуратуры.

Прокуратура Губахи проверила обращение гражданина, являющегося инвалидом по слуху, о бездействии территориального Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю по вопросу его обеспечения слуховым аппаратом.

Почти год мужчина назад сдал аппарат для устранения неисправностей в ведомство. Однако, до настоящего времени устройство не отремонтировано и не возвращено получателю.

#Общество#Суд#Прокуратура#Инвалиды#Кочево
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