Пять кочёвских инвалидов продолжают в суде бороться за средства реабилитации

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Прокуратура Кочевского района провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов. Об этом сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.
Оказалось, что Фондом пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю обязанность по обеспечению пяти граждан, нуждающихся в обеспечении средствами реабилитации, в том числе дорогостоящими, не исполняется.
Прокурор обратился в суд с иском об обеспечении их необходимыми техническими средствами. Кочевский районный суд требования надзорного органа удовлетворил. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.
Ранее сообщалось о том, что в Губахе инвалид по слуху почти год был без связи с внешним миром из-за бездействия чиновников. О том, как удалось разрешить проблему, рассказывает пресс-служба краевой прокуратуры.
Прокуратура Губахи проверила обращение гражданина, являющегося инвалидом по слуху, о бездействии территориального Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю по вопросу его обеспечения слуховым аппаратом.
Почти год мужчина назад сдал аппарат для устранения неисправностей в ведомство. Однако, до настоящего времени устройство не отремонтировано и не возвращено получателю.