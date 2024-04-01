Раньше служил в ЧВК. На СВО убили 33-летнего военного из Пермского края

В армию его призвали в 2009 году, после возвращения трудился в сфере лесозаготовки на пилорамах. С января по июль 2023 года служил в ЧВК «Вагнер». В октябре 2023 года продолжил участие в СВО по контракту, но уже не в ЧВК. Погиб военный в феврале 2024 года. Прощание с ним состоится 2 апреля.