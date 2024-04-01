Раньше служил в ЧВК. На СВО убили 33-летнего военного из Пермского края

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Власти Кудымкарского округа сообщили о гибели на СВО военного из Пермского края. По данным окружной администрации, был убит Александр Лесников. Он родился 21 апреля 1990 года в деревне Сюзь-Позья, учился в школе в селе Ошиб, а затем поступил в профессиональное училище №4 в Кудымкаре. В училище мужчина получил профессию мастер столярно-плотничных и паркетных работ.
В армию его призвали в 2009 году, после возвращения трудился в сфере лесозаготовки на пилорамах. С января по июль 2023 года служил в ЧВК «Вагнер». В октябре 2023 года продолжил участие в СВО по контракту, но уже не в ЧВК. Погиб военный в феврале 2024 года. Прощание с ним состоится 2 апреля.