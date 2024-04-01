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Updated Сегодня, 11:59

Самовольно подсоединившая к электросетям дом в Ильинском женщина заплатит 187 тысяч

Самовольно подсоединившая к электросетям дом в Ильинском женщина заплатит 187 тысяч

1 апреля 2024, 11:57
Фото: 1MI
Такое решение принял суд по иску энергетиков.

Ильинский районный суд принял решение о взыскании в пользу энергетиков более 187 тыс. рублей с недобросовестного потребителя электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».

В ходе проверки специалисты «Пермэнерго» выявили в одном из жилых домов деревни Рычино Ильинского округа самовольное подключение электроэнергии. Местная жительница сама, без прохождения процедуры технологического присоединения и без заключения договора электроснабжения подключила к сетям жилой дом.

Общий объем бездоговорного потребления электроэнергии составил 57 242 киловатт-часов. Об этом был составлен соответствующий акт.

Требования энергетиков о погашении задолженности за незаконное пользование электроэнергией в добровольном порядке хозяйка дома не выполнил.

За защитой своих законных интересов энергетики обратились в суд, который удовлетворил требования филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» в полном объеме и принял решение о взыскании с ответчика 187 тыс. рублей, а также расходов по оплате государственной пошлины.

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#Суд#Экономика#Электроэнергия#Ильинский
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