Самовольно подсоединившая к электросетям дом в Ильинском женщина заплатит 187 тысяч

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Ильинский районный суд принял решение о взыскании в пользу энергетиков более 187 тыс. рублей с недобросовестного потребителя электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».
В ходе проверки специалисты «Пермэнерго» выявили в одном из жилых домов деревни Рычино Ильинского округа самовольное подключение электроэнергии. Местная жительница сама, без прохождения процедуры технологического присоединения и без заключения договора электроснабжения подключила к сетям жилой дом.
Общий объем бездоговорного потребления электроэнергии составил 57 242 киловатт-часов. Об этом был составлен соответствующий акт.
Требования энергетиков о погашении задолженности за незаконное пользование электроэнергией в добровольном порядке хозяйка дома не выполнил.
За защитой своих законных интересов энергетики обратились в суд, который удовлетворил требования филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» в полном объеме и принял решение о взыскании с ответчика 187 тыс. рублей, а также расходов по оплате государственной пошлины.