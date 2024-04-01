Самовольно подсоединившая к электросетям дом в Ильинском женщина заплатит 187 тысяч

За защитой своих законных интересов энергетики обратились в суд, который удовлетворил требования филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» в полном объеме и принял решение о взыскании с ответчика 187 тыс. рублей, а также расходов по оплате государственной пошлины.