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Updated Сегодня, 04:09

Следователи изъяли в МЧС документы, связанные с проверками «Крокуса»

Следователи изъяли в МЧС документы, связанные с проверками «Крокуса»

1 апреля 2024, 04:07
Фото: МЧС РФ
Террористы перед побегом подожгли здание.

Следователи изъяли документы, связанные с «Крокусом» — их забрали из подразделений подмосковного глава МЧС. Речь идет о бумагах, которые касаются проверок противопожарного состояния объекта. Сейчас анализируются данные о том, проводились ли проверки, были ли нарушения и как контролировалось их устранение, сообщает ТАСС.

Здание «Крокуса» относится к объектам категории значительного риска. На таких объектах проверки могут проводить раз в четыре года. Последняя проверка на объекте проводилась в 2019 году, в 2020 году вступил мораторий на проверки некоторых объектов.

Ранее силовики вызывали на допрос ответственного за пожарную безопасность в концертном зале.

Жертвами теракта в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» стали 144 человека. По данным главы ФСБ Александра Бортникова, у спецслужб есть информация о том, кто стоит за организацией террористического акта.

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