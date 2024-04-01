Следователи изъяли в МЧС документы, связанные с проверками «Крокуса»

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Следователи изъяли документы, связанные с «Крокусом» — их забрали из подразделений подмосковного глава МЧС. Речь идет о бумагах, которые касаются проверок противопожарного состояния объекта. Сейчас анализируются данные о том, проводились ли проверки, были ли нарушения и как контролировалось их устранение, сообщает ТАСС.
Здание «Крокуса» относится к объектам категории значительного риска. На таких объектах проверки могут проводить раз в четыре года. Последняя проверка на объекте проводилась в 2019 году, в 2020 году вступил мораторий на проверки некоторых объектов.
Ранее силовики вызывали на допрос ответственного за пожарную безопасность в концертном зале.
Жертвами теракта в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» стали 144 человека. По данным главы ФСБ Александра Бортникова, у спецслужб есть информация о том, кто стоит за организацией террористического акта.