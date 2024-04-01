Следователи изъяли в МЧС документы, связанные с проверками «Крокуса»

Следователи изъяли документы, связанные с «Крокусом» — их забрали из подразделений подмосковного глава МЧС. Речь идет о бумагах, которые касаются проверок противопожарного состояния объекта. Сейчас анализируются данные о том, проводились ли проверки, были ли нарушения и как контролировалось их устранение, сообщает ТАСС.