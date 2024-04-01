Суд прекратил регистрацию заблокированного пермского интернет-издания

Редакция интернет-издание «Звезда» появилась после 2015 года, когда старейшая газета «Звезда» перешла под контроль медиахолдинга «Урал-Информ». Через подконтрольные бизнесмену Андрею Агишеву ООО «Инвестиции» и ЗАО «Проектное финансирование» при участии на тот момент депутата заксобрания Пермского края (позднее — Государственной Думы, в 2023 году осужден за хулиганскую выходку) Алексея Бурнашова акции перешли под контроль краевых властей, затем — структур, близких к депутату Госдумы Дмитрию Скриванову, а в 2022 года — под управление регионального холдинга «Магма», связанного также с краевыми властями.