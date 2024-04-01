Суд прекратил регистрацию заблокированного пермского интернет-издания

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
7 февраля 2024 года Роскомндазор РФ прекратил по решению суда действие свидетельства о регистрации пермского интернет-издания «Звезда». В марте 2022 года издание было заблокировано, Тверской районный суд Москвы отклонил апелляционную жалобу редакции на это решение Роскомнадзора.
Как пояснил журналисту Properm.ru главный редактор интернет-издания Степан Хлопов, с момента блокировки сайта большинство журналистов «Звезды» сменили работу или ушли из процессии. «Свидетельство СМИ было выдано на сайт zvzda.ru. Роскомнадзор заблокировал сайт 6 марта 2022 года. Наши попытки через суд оспорить это решение, как и многих СМИ, которые были заблокированы в 22-м году, не увенчались успехом. Таким образом, по сути, деятельность Интернет-журнала „Звезда“ как официального СМИ прекратилась с момента блокировки сайта. Формальное прекращение действия свидетельства СМИ в этом смысле ничего не добавило и не убавило», — пояснил Хлопов.
Как удалось узнать журналисту Properm.ru, решение об отзыве свидетельства принимал Мотовилихинский районный суд, оно не было обжаловано и 28 декабря прошлого года вступило в силу. Ответчиком по иску выступало АО «Проектное финансирование», юрлицо, управлявшее редакцией.
Как указывается в решении суда, Роскомнадзор обратился в порядке КАС к учредителю издания в соответствии с положениями ст. 15 Закона РФ «О СМИ». По положению закона, регистрация средства массовой информации может быть признана недействительной исключительно судом по заявлению регистрирующего органа в случае, если средство массовой информации не выходит в свет (в эфир) более одного года.
«Информацией о выходе в свет СМИ сетевое издание Интернет-журнал „Звезда“ в период с 9 марта 2022 Управление не располагает. Информация о деятельности редакции СМИ сетевое издание Интернет-журнал „Звезда“ не отражена в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“», — указывалось в требованиях Роскомнадзора.
В административном иске также указывалось, что на основании требований Генпрокуратуры РФ в марте 2022 года доступ к СМИ сетевое издание интернет-журнал «Звезда» был ограничен на территории России. Сейчас он недоступен для пользователей интернета, в том числе — за пределами России.
Представитель административного ответчика учредитель средства массовой информации сетевое издание «Интернет-журнал „Звезда“ в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, — указывается в судебном решении.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ, сама компания-учредитель интернет-журнала «Звезда», АО «Проектное финансирование» находится в состоянии реорганизации и будет присоединено к иному юрлицу.
Сайт интернет-издания был заблокирован по указанию Роскомнадзора 6 марта 2022 года. В ведомстве сочли, что ряд публикаций в «Звезде» о проводимой Россией спецоперации на Украине являются недостоверными. При этом конкретные материалы, в которых были допущены искажения информации, названы не были. Сейчас известна только одна площадка, где не официально публикуются материалы журналистов редакции заблокированного издания — Telegram-канал «Звезда|Пермь».
Редакция интернет-издание «Звезда» появилась после 2015 года, когда старейшая газета «Звезда» перешла под контроль медиахолдинга «Урал-Информ». Через подконтрольные бизнесмену Андрею Агишеву ООО «Инвестиции» и ЗАО «Проектное финансирование» при участии на тот момент депутата заксобрания Пермского края (позднее — Государственной Думы, в 2023 году осужден за хулиганскую выходку) Алексея Бурнашова акции перешли под контроль краевых властей, затем — структур, близких к депутату Госдумы Дмитрию Скриванову, а в 2022 года — под управление регионального холдинга «Магма», связанного также с краевыми властями.
Сейчас в Перми зарегистрировано только одно официальное СМИ «Звезда» — интернет-газета. Его учредителем является ООО «Онлайн-медиа», единственный собственник и руководитель которого — бывший пресс-секретарь губернатора Станислав Шубин.