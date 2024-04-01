У кузбасских птиц появилась своя недвижимость

Posted Сегодня, 19:46
Published Сегодня, 19:46
Modified Сегодня, 19:46
Updated Сегодня, 19:46
В честь Международного дня птиц в Кузбассе провели различные мероприятия. Школьники, воспитанники детских садов и их родители сделали скворечники и кормушки, а также приняли участие в экологических акциях, пишет sibdepo.ru.
Тематические мероприятия прошли во всех муниципалитетах области. Самой маленькой участницей стала трехлетняя Оливия Киримова из Анжеро-Судженска. Детей познакомили с особенностями птиц и рассказали, какие звуки они издают.