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Updated Сегодня, 19:46

У кузбасских птиц появилась своя недвижимость

1 апреля 2024, 19:46
У птиц Кузбасса появилась своя недвижимость. Это произошло благодаря жителям региона.

В честь Международного дня птиц в Кузбассе провели различные мероприятия. Школьники, воспитанники детских садов и их родители сделали скворечники и кормушки, а также приняли участие в экологических акциях, пишет sibdepo.ru.

Тематические мероприятия прошли во всех муниципалитетах области. Самой маленькой участницей стала трехлетняя Оливия Киримова из Анжеро-Судженска. Детей познакомили с особенностями птиц и рассказали, какие звуки они издают.

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