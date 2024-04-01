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В Минтербезе раскрыли причину эвакуации из медуниверситета в Перми

В Минтербезе раскрыли причину эвакуации из медуниверситета в Перми

1 апреля 2024, 05:29
Фото: ideogram.ai
Проверка показала, что пермякам ничего не угрожает.

Министерство территориальной безопасности Пермского края прокомментировало эвакуацию из Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ). По данным Минтербеза, поступила информация о том, что на территории стоматологической поликлиники на улице Луначарского была обнаружена подозрительная сумка.

Правоохранительные органы провели проверку, однако угроз жизни и здоровью выявлено не было.

При возникновении чрезвычайных происшествий стоит звонить по единому телефону вызова служб экстренного реагирования — 112.

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#Видео#Пермь#Эвакуация#Пгму
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