В Минтербезе раскрыли причину эвакуации из медуниверситета в Перми

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Министерство территориальной безопасности Пермского края прокомментировало эвакуацию из Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ). По данным Минтербеза, поступила информация о том, что на территории стоматологической поликлиники на улице Луначарского была обнаружена подозрительная сумка.
Правоохранительные органы провели проверку, однако угроз жизни и здоровью выявлено не было.
При возникновении чрезвычайных происшествий стоит звонить по единому телефону вызова служб экстренного реагирования — 112.