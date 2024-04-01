В Минтербезе раскрыли причину эвакуации из медуниверситета в Перми

Министерство территориальной безопасности Пермского края прокомментировало эвакуацию из Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ). По данным Минтербеза, поступила информация о том, что на территории стоматологической поликлиники на улице Луначарского была обнаружена подозрительная сумка.