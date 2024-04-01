В Перми хотят застроить жильем очередной стадион и подбираются к Саду соловьев

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Жители Перми выступают против планируемой застройки стадиона «Трудовые резервы» и очень беспокоятся, что застройщики доберутся до территории Сада соловьев. Никаких нормативно-правовых ограничений у застройщиков нет. Власти успокаивают горожан, что все под контролем.
В соцсети создана группа «Нет застройке стадиона „Трудовые резервы“», на сайте петиций опубликовано обращение жителей с просьбой сохранить спортивный объект.
Спорткомплекс «Трудовые резервы» на ул. Патриса Лумумбы построен в 1970 году. После ликвидации ВДСО «Трудовые резервы» спорткомплекс оказался в частных руках. В запущенное состояние пришла территория спорткомплекса, здание Дома спорта недоступно для посещения, окна заколочены. Площадь рядом с Домом спорта используется под платную автостоянку. Есть действующий каток в зимний период на территории стадиона, но летом здесь футбольное поле с разбитыми дорожками.
По словам местных жителей, с 2008 года территорию спорткомплекса периодически собираются застроить — были разные планы (гостиница, торговый центр, жилая застройка), но не спортивные объекты.
«В 2024 году мы получили схемы планирующейся застройки территории спорткомплекса — два жилых комплекса в 7–32 этажей. От спорткомплекса же планируется оставить треть территории и разместить на ней и стадион, и Дом спорта. При этом нет никаких гарантий, что обещания будут выполнены», — рассказали активисты и авторы петиции Properm.ru.
В программе комплексного развития социальной инфраструктуры Перми на 2023–2034 годы, утвержденной решением Пермской городской думы, запланирована жилая застройка земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311005:30, о реконструкции стадиона при этом речи нет. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей предусматривается на территории общей площадью 5,3 га в границах земельного участка и прилегающей территории (планируемая ориентировочная площадь жилья — 100 тыс. кв. м).
Земельный участок имеет на сегодняшний день назначение ЦС-3 — зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений. Согласно данным публичной кадастровой карты, земельный участок имеет назначение «земли под объектом оздоровительного и рекреационного назначения».
В непосредственной близости от спорткомплекса находится Сад соловьев — место, которое восстановлено пермскими экологами, активистами, волонтерами.
Жители требуют сохранить целевое назначение и целостность земельного участка, сохранить зеленые насаждения, восстановить и развивать спортивный комплекс «Трудовые резервы», при этом передать спорткомплекс в муниципальную собственность либо в собственность Пермского края.
Инициативная группа жителей уже встречалась с застройщиками, девелоперами и не осталась удовлетворена итогами встречи. «Жители конструктивно предложили оставить стадион и Дом спорта на своем месте и восстановить их. Им конструктивно ответили — нет, это невозможно. Вот и весь диалог», — поделилась Наталья, одна из участниц встречи.
«Нам сказали, что все будет в пределах допустимого, все нормы будут соблюдены. А вот тут я не сомневаюсь нисколько. Что такое норма, я как раз хорошо знаю. Норма гарантирует только то, что большинство из вас не умрет, но не гарантирует вам качество жизни», — добавила девушка.
По совам Натальи, поток машин, который идет по Макаренко и бульвару в Центр утром и обратно вечером, очень плотный, и много времени требуется, чтобы повернуть с ул. Лумумбы на бульвар Гагарина, а с бульвара на ул. Революции. С парковками в районе уже сейчас сложно, особенно зимой. С появлением новых высотных домов в таком количестве, как запланировано, жизнь в районе не станет более комфортной, — уверена она.
Жители считают, что конструктивный диалог выстраивать будет непросто, пока не решен основной вопрос: быть или не быть спортивному комплексу «Трудовые резервы» на том месте, где он сейчас.
«Сложно доверять, когда всё новостное пространство (и даже баннер на Доме спорта) подает снос как реконструкцию, бесконечно путает стадион с футбольным полем, участок под стадионом — с участком под спорткомплексом, концепцию — с проектом, и так далее», — пояснила Наталья.
По словам жителей, та визуализация, которую им предложили на встрече, никого не устроила. Футбольное поле максимально приближено к Садовому кольцу (развязка улиц Макаренко, Тургенева, Уинская), слева от поля помещено здание нового Дома спорта. Затем — новый детский сад на 180 мест — поверх здания автомойки. Беговая дорожка вынесена за пределы нового футбольного поля и проходит вдоль Сада соловьев, по частной территории домов по ул. Гайдара, 1 и 3.
Представители ТСЖ «Гайдара, 1», чей участок является смежным с территорией спорткомплекса «Трудовые резервы», и ТСЖ «Кристалл» (Гайдара, 3) высказали, понятное дело, особую обеспокоенность тем, что услышали на встрече.
Жители этих домов поделились своим 20-летним опытом проживания на склоне оврага, указали на такие проблемы, как подтопление подвалов и подземной парковки, размытие грунтов, неравномерная осадка блок-секций. Представители ТСЖ «Гайдара, 1» прямо высказали опасения касательно сохранности строительно-прочностных характеристик собственного дома в случае столь близкого к нему возведения высоток (часть здания стоит на насыпном грунте).
Были заданы болезненные вопросы — не осядет ли и не сползет ли в овраг грунт, и как поведут себя грунтовые воды, однако, ввиду отсутствия на сегодняшний день геологических изысканий, ответов на эти вопросы пока нет.
«Нас заверили, что загазованность не возрастет, не усугубится ситуация с пробками, с парковками проблем не будет. Строительство 30- и более этажных домов и рытье двухуровневых парковок на откосе абсолютно надежно и безопасно как для новоселов, так и для жителей окружающих домов, а спортом можно заниматься в непосредственной близости от крупной дорожной развязки. Новые высотки не заслонят солнце в окнах уже существующих домов», — иронизируют жители.
Properm.ru направил запросы в министерство имущества, министерство спорта, девелоперам и застройщикам.
Территорию, ограниченную зданиями по ул. 3-й Поваренный Лог, 59 и по ул. Аркадия Гайдара, 1, а также улицами Аркадия Гайдара, Патриса Лумумбы, Крупской и Макаренко в Мотовилихинском районе Перми планируется развивать с помощью механизма комплексного развития (КРТ). Соответствующий нормативный акт принят постановлением краевого правительства, — сообщили в минимущества региона.
Общая площадь зоны реновации составит порядка 9,3 га. Она включит в себя объекты образования, спорта, общественные и досуговые пространства, жилые объекты и другое. Инициатива об установлении зоны КРТ на Городских Горках исходила от ООО «СНова» — одного из правообладателей участка.
На сегодняшний день обсуждается наполнение зоны КРТ. Девелопер намерен здесь возвести детский сад, реконструировать спортивный объект, проложить новую улично-дорожную сеть, создать новые коммуникации, благоустроить прилегающую территорию.
Сейчас идет проработка концепции развития территории для заключения договора КРТ. После подготовки проекта договора он вместе с мастер-планом будет рассмотрен представителями отраслевых органов публичной власти Перми и Пермского края. Место размещения и параметры социнфраструктуры, в том числе спортивного объекта, будут определены в документах по планировке территории, которые подлежат подготовке при реализации КРТ, и будут вынесены на общественные обсуждения. Все заинтересованные лица, в том числе жители микрорайона, вправе в рамках общественных обсуждений направить свои предложения и замечания.
В министерстве спорта региона заверили, что спорткомплекс «Трудовые резервы» будет реконструирован. Нынешние собственники земельного участка намерены начать проектно-изыскательские работы в 2024 году. Стадиону планируется вернуть возможность круглогодичного использования: взамен аварийного здесь будет построен новый многозальный Дом спорта, размеры футбольного поля увеличатся до 105×68 м (сейчас 94×70 м). По данным минспорта, без учета беговой дорожки площадь спортивного ядра, по сравнению с нынешней, вырастет на 2,5 тыс. кв. м — с 14 до 16,5 тыс. Беговой кластер войдет в спортивное ядро обновленных «Трудовых резервов» с длиной дорожек не менее 1 тыс. м (сейчас беговое кольцо составляет стандартные 400 м). По соглашению сторон, землю под обновляемым спорткомплексом нынешний собственник передаст в собственность Пермского края до начала реконструкции.
Министерство спорта заинтересовано в развитии объекта, поэтому выдает свои рекомендации относительно технических параметров. По наполнению крытой части стадиона ведется работа со спортивными федерациями, которые могут проводить на объекте тренировочный процесс. Поэтому важно, чтобы комплекс изначально возводился в соответствии с требованиями и стандартами по видам спорта.
Заниматься реновацией этой территорией собственники намерены совместно с пермским девелопером Nova. Создано совместное предприятие ООО «СНова», которое, в том числе, выступит техническим заказчиком реконструкции спорткомплекса.
По данным девелопера, на подготовительном этапе было проведено социологическое исследование о спортивных предпочтениях мотовилихинцев, а также об отношении к стадиону сейчас и пожеланиях по его наполнению в будущем. Были проведены консультации о направлениях реконструкции со спортивными федерациями и сообществами, а также с минспорта. Последнее подготовило отраслевое задание на реконструкцию.
Исследования подтвердили, что «Трудовые резервы» — это стадион так называемого «доезда» — 90% его пользователей не жители прилегающих территорий. Это важный для всего города спортобъект, со своей историей и особенностями функций. Даже с учетом нынешнего состояния объект сегодня используется не более чем на 30%, преимущественно зимой, как каток. Сохранение катка — одно из ключевых пожеланий пермяков (по данным исследования) и, разумеется, одна из ключевых задач при реконструкции.
Также проведены консультации с представителями краевых федераций бокса и дзюдо. Оба этих вида спорта были представлены в спорткомплексе. Обсуждается их полноценное возвращение на спортивный объект. Более того, на «Трудовых резервах» планируется увековечить память первого советского чемпиона мира по боксу в легком весе Василия Соломина, который, будучи уже профессиональным спортсменом, тренировался на этом объекте.
Как сообщили в ГК Nova, реконструкцию спорткомплекса планируется начать в 2024 году с проектно-изыскательских работ на его плоскостной части (поле с беговыми дорожками).
Сейчас определены границы зоны КРТ «Городские Горки». Идет работа по ее наполнению. Именно поэтому, по данным девелопера, нельзя представить проект реновации. Он в разработке. Зона КРТ сейчас — это разные по функциональному назначению и принадлежащие разным собственникам участки. Из ключевых и обязательных аспектов реновации, по данным девелопера, можно точно говорить про: реконструкцию стадиона; строительство детского сада; реконструкцию ул. Гайдара от ул. Лумумбы до ул. Макаренко.
Каким будет спортобъект, по данным застройщика? Многозальный Дом спорта с раздевалками, душевыми, кафе, прокатом, помещениями для администрации; футбольное поле (стандарт FIFA) с трибунами (зимой предполагается использоваться как каток); открытые площадки прочего спортивно-функционального назначения; беговой кластер (в площади будущего спортобъекта не учитывается).
Застройщик отмечает, что большая часть зоны КРТ «Городские Горки» сегодня выключена из жизни города и нуждается в редевелопменте. Здесь находятся пустыри, гаражи, временные и разрушающиеся постройки, объекты, давно не использующиеся по назначению. В рамках реновации здесь, кроме перечисленных социальных объектов, предполагается строительство жилых объектов, коммерческих, общественных и досуговых пространств в строгом соответствии с градостроительными нормами. Разработкой проекта реновации занимается архитектурное бюро России R1. Также на участке предполагается строительство новой коммунальной инфраструктуры, прокладка новых сетей жизнеобеспечения.
Девелопер утверждает, что придерживается стратегии сотрудничества. Реновация территории на Городских Горках затрагивает интересы большого числа горожан в разных аспектах: кого-то беспокоит судьба стадиона, кого-то Сад соловьев, кого-то плотность застройки, возможные транспортные проблемы, нагрузка на сети.
Создана контактная группа по реновации зоны КРТ «Городские Горки» и реконструкции спорткомплекса «Трудовые резервы». Первое заседание группы прошло 20 марта. На встрече присутствовали собственник стадиона, представители техзаказчика, кураторы проекта Сад соловьев, представители экологического и ландшафтного сообщества, активисты. Стороны высказали позиции, озвучили опасения и вопросы, которые требуют проработки и уточнения.
По словам известного пермского эколога Надежды Баглей, ситуация непростая: «Для Сада соловьев с появлением огромного числа потенциальных посетителей добавляется угроза появления новой автодороги и транзитного движения прямо над Садом, по его кромке. Из позитивного — вокруг Сада планируется пешеходно-беговая дорожка, которая станет буфером и защитой от мусора и бесчинств наших несознательных сограждан».
Разговор жителей с девелоперами осложняется острым недоверием ко всем обещаниям. Для закрепления договоренностей экологи предложили составить официальный четырехсторонний договор между краем, городом, девелопером и общественностью.
Работы по проекту планировки этой территории были возложены на компанию ПМД (ООО «Садовый» — это их «дочка») как компенсация за строительство дома в Саду соловьев. С этим условием участок ПМД был выведен из рекреационного зонирования Сада соловьев. Этот проект планировки должен был зафиксировать всю оставшуюся территорию Сада как рекреационную зону, не подлежащую застройке.
Со времени принятия этого решения прошло больше года. Дом в Саду достраивается, но проект планировки, защищающий Сад, так и не утвержден.
Рекреационный статус Сада соловьев и без проекта планировки защищает от застройки Генеральный план города Перми (зона природно-рекреационных территорий) и Правила землепользования территории города Перми (территориальная зона парков Р-1). В проекте планировки рекреационный статус Сада только еще раз подтверждается в соответствии с вышестоящими по значимости документами. Основная цель проекта планировки — сформировать кромочные улицы вдоль лога реки Уинки, где расположен Сад соловьев. Кромочные улицы необходимы для снижения возросшей после устройства тропиночной сети антропогенной нагрузки на Сад соловьев.