В Перми хотят застроить жильем очередной стадион и подбираются к Саду соловьев

В министерстве спорта региона заверили, что спорткомплекс «Трудовые резервы» будет реконструирован. Нынешние собственники земельного участка намерены начать проектно-изыскательские работы в 2024 году. Стадиону планируется вернуть возможность круглогодичного использования: взамен аварийного здесь будет построен новый многозальный Дом спорта, размеры футбольного поля увеличатся до 105×68 м (сейчас 94×70 м). По данным минспорта, без учета беговой дорожки площадь спортивного ядра, по сравнению с нынешней, вырастет на 2,5 тыс. кв. м — с 14 до 16,5 тыс. Беговой кластер войдет в спортивное ядро обновленных «Трудовых резервов» с длиной дорожек не менее 1 тыс. м (сейчас беговое кольцо составляет стандартные 400 м). По соглашению сторон, землю под обновляемым спорткомплексом нынешний собственник передаст в собственность Пермского края до начала реконструкции.