В Перми закрыли более 70 павильонов по продаже табачной продукции

В Перми прекратил работу 71 нестационарный торговый объект (НТО) по продаже табачной продукции. Специалисты районных администраций регулярно проводят рейды по пресечению фактов продажи табачной продукции в НТО, сообщают в департаменте экономики и промышленной политики администрации города.



Если НТО продолжают работать, то в отношении их владельцев составляются протоколы об административном правонарушении. По статистике, в Свердловском районе закрылось 16 киосков по продаже табачной продукции, в Мотовилихинском районе — 15. В Кировском районе продажа табачной продукции остановлена в трех НТО, в Ленинском районе — в четырех, в Индустриальном — 20. Кроме того, в Орджоникидзевском районе закрыто шесть НТО, в Дзержинском — четыре, а в Новых Лядах — все три НТО.



Пермяки могут сообщать о фактах продажи табачной или никотинсодержащей продукции в НТО в департамент экономики и промышленной политики мэрии Перми по телефону: 212-45-38.



В марте текущего года начал действовать закон Пермского края об установлении дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции. По закону, в регионе запрещена розничная торговля табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами в павильонах. Нарушителей привлекают к административным штрафам: для должностных лиц — от 15 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 15 до 100 тыс. рублей.



В мэрии обращают внимание, что в НТО зачастую продают контрафактную, немаркированную табачную продукцию, которая реализуется с нарушением требований федерального закона и может быть опасна для жизни и здоровья потребителя. Введение запрета на продажу табачных изделий в НТО поможет снизить нелегальную продажу такого товара, а также обеспечить эффективный контроль и предотвращение фактов их продажи в НТО. Кроме того, новый закон будет способствовать сокращению числа павильонов в общественных местах. А снижение уровня доступности табачных изделий для подростков и молодежи может помочь предотвратить начало курения среди молодых людей.