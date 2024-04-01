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В Перми закрыли более 70 павильонов по продаже табачной продукции

В Перми закрыли более 70 павильонов по продаже табачной продукции

1 апреля 2024, 06:04
Фото: пресс-служба администрации Перми
Закрытие киосков связано со вступлением в силу закона Пермского края о продаже табака в НТО.

В Перми прекратил работу 71 нестационарный торговый объект (НТО) по продаже табачной продукции. Специалисты районных администраций регулярно проводят рейды по пресечению фактов продажи табачной продукции в НТО, сообщают в департаменте экономики и промышленной политики администрации города.

Если НТО продолжают работать, то в отношении их владельцев составляются протоколы об административном правонарушении. По статистике, в Свердловском районе закрылось 16 киосков по продаже табачной продукции, в Мотовилихинском районе — 15. В Кировском районе продажа табачной продукции остановлена в трех НТО, в Ленинском районе — в четырех, в Индустриальном — 20. Кроме того, в Орджоникидзевском районе закрыто шесть НТО, в Дзержинском — четыре, а в Новых Лядах — все три НТО.

Пермяки могут сообщать о фактах продажи табачной или никотинсодержащей продукции в НТО в департамент экономики и промышленной политики мэрии Перми по телефону: 212-45-38.

В марте текущего года начал действовать закон Пермского края об установлении дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции. По закону, в регионе запрещена розничная торговля табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами в павильонах. Нарушителей привлекают к административным штрафам: для должностных лиц — от 15 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 15 до 100 тыс. рублей.

В мэрии обращают внимание, что в НТО зачастую продают контрафактную, немаркированную табачную продукцию, которая реализуется с нарушением требований федерального закона и может быть опасна для жизни и здоровья потребителя. Введение запрета на продажу табачных изделий в НТО поможет снизить нелегальную продажу такого товара, а также обеспечить эффективный контроль и предотвращение фактов их продажи в НТО. Кроме того, новый закон будет способствовать сокращению числа павильонов в общественных местах. А снижение уровня доступности табачных изделий для подростков и молодежи может помочь предотвратить начало курения среди молодых людей.

#Новости компаний#Пермь
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