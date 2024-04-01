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В Пермском крае приставы опечатали кафе, которое угрожало посетителям

В Пермском крае приставы опечатали кафе, которое угрожало посетителям

1 апреля 2024, 06:37
Фото: ideogram.ai
Специалисты нашли множество нарушений в заведении.

В Пермском крае приставы по решению суда опечатали кафе «Эдем». Работа заведения могла привести к массовому отравлению людей. Оно находится в поселке Юго-Камский на улице Советская, 152.

Ранее специалисты Роспотребнадзора провели проверку в кафе, которая показала 21 нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В заведении не осуществляли производственный контроль, сырье принимали без маркировок и сопроводительных документов, в холодильниках не было термометров и ярлыков у пищевых продуктов. Напитки и кондитерские изделия находились вне охлаждаемой витрины. Некоторые нарушения связаны с хранением и использованием дезинфицирующих средств. У сотрудников не было медкнижек.

Эти нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей. В итоге суд закрыл кафе на 45 суток. Приставы опечатали двери.

Судя по картотеке Пермского районного суда, деятельность в кафе «Эдем» ведет ИП Занин Валерий Николаевич. Он не явился на заседание суда. Решение о закрытии кафе вынесено 19 марта.

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#Пермь#Роспотребнадзор#Еда#Нарушения#Еда-еда
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