В Пермском крае приставы опечатали кафе, которое угрожало посетителям

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В Пермском крае приставы по решению суда опечатали кафе «Эдем». Работа заведения могла привести к массовому отравлению людей. Оно находится в поселке Юго-Камский на улице Советская, 152.
Ранее специалисты Роспотребнадзора провели проверку в кафе, которая показала 21 нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В заведении не осуществляли производственный контроль, сырье принимали без маркировок и сопроводительных документов, в холодильниках не было термометров и ярлыков у пищевых продуктов. Напитки и кондитерские изделия находились вне охлаждаемой витрины. Некоторые нарушения связаны с хранением и использованием дезинфицирующих средств. У сотрудников не было медкнижек.
Эти нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей. В итоге суд закрыл кафе на 45 суток. Приставы опечатали двери.
Судя по картотеке Пермского районного суда, деятельность в кафе «Эдем» ведет ИП Занин Валерий Николаевич. Он не явился на заседание суда. Решение о закрытии кафе вынесено 19 марта.