В Пермском крае приставы опечатали кафе, которое угрожало посетителям

Ранее специалисты Роспотребнадзора провели проверку в кафе, которая показала 21 нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В заведении не осуществляли производственный контроль, сырье принимали без маркировок и сопроводительных документов, в холодильниках не было термометров и ярлыков у пищевых продуктов. Напитки и кондитерские изделия находились вне охлаждаемой витрины. Некоторые нарушения связаны с хранением и использованием дезинфицирующих средств. У сотрудников не было медкнижек.