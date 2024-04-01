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Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Из Пермского медуниверситета утром 1 апреля эвакуировали людей

В Пермском медуниверситете произошла эвакуация

1 апреля 2024, 05:05
Фото: ideogram.ai

Из Пермского медуниверситета утром 1 апреля эвакуировали людей

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сегодня утром, 1 апреля, из здания Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) эвакуировали людей. В Telegram-канале «ЧП Пермь | новости» сообщается, что поступила информация об оставленной сумке.

Фото: Telegram-канал «ЧП Пермь | новости»

Позже издание URA. ru со ссылкой на ПГМУ уточнило, что на территории университетской стоматологической клиники на улице найден брошенный велосипед. Идет проверка. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края уточняют информацию о случившемся.

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#Общество#Пермь#Эвакуация#Пгму
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