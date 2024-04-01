В Пермском медуниверситете произошла эвакуация

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Сегодня утром, 1 апреля, из здания Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) эвакуировали людей. В Telegram-канале «ЧП Пермь | новости» сообщается, что поступила информация об оставленной сумке.
Позже издание URA. ru со ссылкой на ПГМУ уточнило, что на территории университетской стоматологической клиники на улице найден брошенный велосипед. Идет проверка. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края уточняют информацию о случившемся.