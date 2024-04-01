properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

В Прикамье простятся с рядовым, погибшим во время специальной военной операции

В Прикамье простятся с рядовым, погибшим во время специальной военной операции

1 апреля 2024, 03:29
Фото: 1MI / vk.com/nytvago
Мужчины не стало в середине марта.

Власти Пермского края сообщили о гибели еще одного военного в зоне специальной военной операции. По данным чиновников из Нытвенского округа, 13 марта был убит рядовой Александр Долгих. Он служил оператором отделения радиопомех роты радиоэлектронной борьбы. Прощание с военным состоится 1 апреля в Нытве.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Переговоры между странами о мирном завершении конфликта сейчас не идут. В конце марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у РФ сейчас четыре новых субъектах — с этим всем придется считаться. Песков сказал об этом на фоне заявлений главы Украины Владимира Зеленского — он сказал о готовности к переговорам, если Киев вернет себе контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Читайте также:
На СВО убили 22-летнего разведчика из Пермского края Кирилла КатаеваБерезниковский пенсионер пытается оспорить огромный штраф за дискредитацию армииВ Пермском крае простились с 37-летним добровольцем, уехавшим на СВО
#Военная операция на Украине#Пермь
Подпишитесь
Потеплеет до +19? Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в апреле
Сегодня, 02:55
Глава ФСБ заявил, что спецслужбы знают организаторов теракта в «Крокусе»
Сегодня, 03:08
В 2023 году жители Прикамья переплатили за услуги ЖКХ более 14 миллионов рублей
31 марта, 12:03
Итальянца задержали в Перми за снимки проезжающих товарных поездов
31 марта, 04:16
«Большой папа» судится в Перми из-за рекламы «Синего трактора»
31 марта, 05:23
Пермь назвали лучшим местом для гастротуризма в России
31 марта, 08:20
"