В Прикамье простятся с рядовым, погибшим во время специальной военной операции

Власти Пермского края сообщили о гибели еще одного военного в зоне специальной военной операции. По данным чиновников из Нытвенского округа, 13 марта был убит рядовой Александр Долгих. Он служил оператором отделения радиопомех роты радиоэлектронной борьбы. Прощание с военным состоится 1 апреля в Нытве.



СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Переговоры между странами о мирном завершении конфликта сейчас не идут. В конце марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у РФ сейчас четыре новых субъектах — с этим всем придется считаться. Песков сказал об этом на фоне заявлений главы Украины Владимира Зеленского — он сказал о готовности к переговорам, если Киев вернет себе контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.