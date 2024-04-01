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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

За несвоевременную оплату штрафов за безбилетный проезд пермяков будут штрафовать

За несвоевременную оплату штрафов за безбилетный проезд пермяков будут штрафовать

1 апреля 2024, 12:19
Фото: properm.ru
На оплату штрафа за безбилетный проезд с момента вынесения решения даётся 60 дней

Теперь в Перми начисляются штрафы за несвоевременную оплату штрафа за безбилетный проезд. Об этом сообщает городской дептранс в своем telegram-канале.

Штраф за безбилетный проезд — 2,5 тыс. рублей при первичном нарушении и 5 тыс. рублей при повторном.

В случае его не уплаты в установленные сроки — к оплате может быть предусмотрено 7,5 тыс и 15 тыс. рублей с учетом размера самого штрафа за безбилетный проезд.

Механизм вынесения штрафов выглядит так: Административные комиссии районов выносят протоколы и передают их в суд. Такая практика распространена на все виды административного наказания.

На оплату штрафа за безбилетный проезд с момента вынесения решения даётся 60 дней

В соответствии со ст. 20.25. КоАП РФ, уклонение от исполнения административного наказания влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Штрафы загружаются пользователям на сервисе «Госуслуги». При оплате штрафов, квитанцию нужно направить в департамент транспорта по адресу: dt@gorodperm.ru.

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#Пермская езда#Пермь#Штраф#Штрафы#Транспорт#Общественный транспорт#Штрафы безбилетников
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